''Мукачево нападе на Маріуполь'': у ''ДНР'' похвалилися викраденням ''диверсанта'' ЗСУ

Терористичне угрупування "ДНР" оголосило про взяття у полон українського військового, який нібито брав участь у невдалій спробі проникнення на територію так званої республіки на південному напрямку.

"Нашими захисниками узятий у полон один із українських військових, який був кинутий своїми "колегами" під час панічної втечі. У полоненого лікарі констатували переохолодження, зараз йому надається кваліфікована медична допомога", — повідомив ДАН "заступник начальника управління народної міліції ДНР" Едуард Басурін.

Він стверджує, що під час опитування військовий нібито розповів про подробиці запланованого наступу на Маріупольському напрямку.

Війна на Донбасі ДАН

"Зокрема, за його даними, в операції однією із основних ударних сил повинна була стати 128-ма гірничо-штурмова бригада, яка дислокується у місті Мукачево Закарпатської області", — пише сепаратистський видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі провели підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу Слов'янськ — Донецьк — Маріуполь.

Водночас окупанти повідомили, що 28 грудня на 1137 км перегону Шляхопровід — Ханженкове нібито були знешкоджені три вибухові пристрої.