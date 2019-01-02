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''Мукачево нападе на Маріуполь'': у ''ДНР'' похвалилися викраденням ''диверсанта'' ЗСУ

1.8тЧитати матеріал російською

Терористичне угрупування "ДНР" оголосило про взяття у полон українського військового, який нібито брав участь у невдалій спробі проникнення на територію так званої республіки на південному напрямку.

"Нашими захисниками узятий у полон один із українських військових, який був кинутий своїми "колегами" під час панічної втечі. У полоненого лікарі констатували переохолодження, зараз йому надається кваліфікована медична допомога", — повідомив ДАН "заступник начальника управління народної міліції ДНР" Едуард Басурін.

Він стверджує, що під час опитування військовий нібито розповів про подробиці запланованого наступу на Маріупольському напрямку.

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ДАН

"Зокрема, за його даними, в операції однією із основних ударних сил повинна була стати 128-ма гірничо-штурмова бригада, яка дислокується у місті Мукачево Закарпатської області", — пише сепаратистський видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі провели підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу Слов'янськ — Донецьк — Маріуполь.

Водночас окупанти повідомили, що 28 грудня на 1137 км перегону Шляхопровід — Ханженкове нібито були знешкоджені три вибухові пристрої.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Едуард Басурін
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Файбер Моня
Файбер Моня
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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