"Мрія, а не сім'я!" Спливли подробиці масштабної ДТП під Одесою

Аварія в Одеській області 18 липня забрала життя сім'ї з дитиною. На сьогодні ймовірний винуватець події затриманий, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

OBOZREVATEL дізнавався подробиці трагедії.

У ДТП загинули: 26-річний Максим Середа, 56-річна Ірина Єрмакова із 17-річною дочкою Христиною (на знімку дівчині 13 років). Також аварія забрала життя онучки Ірини – 10-річної Аліни

Як повідомила нам начальник прес-служби ГУНП в Одеської області Любов Гордієвська, аварія трапилася через те, що водій вантажівки MAN не поступився дорогою.

"Водій вантажівки звертав із головної дороги на другорядну і не надав перевагу легковому автомобілю, який рухався по головній дорозі. На сьогодні чоловік затриманий, проводяться експертизи на наявність або відсутність у нього алкогольного або іншого сп'яніння, опитуються свідки", – розповіла вона.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

В результаті удару легковик перетворився на купу металу

У страшній аварії, яка трапилась на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне, загинули жителі селища Сарата: Ірина Єрмакова – начальник місцевої залізничної станції, її дочка Христина і онучка від старшого сина Аліна. Також загинув водій легковика – Максим Середа, за даними місцевих ЗМІ – майбутній зять. Хлопець воював на Донбасі, отримав інвалідність.

Водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці

Місцеві мешканці глибоко співчувають рідним загиблих.

"Це хороші і світлі люди, мрія, а не сім'я! Тепер їх більше з нами немає... Важко повірити, що одна ДТП може відняти стільки людських життів", – написав у Facebook один із друзів загиблих.

ДТП трапилася біля с. Удобне Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області в ДТП загинула сім'я з двома дітьми. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, лоб у лоб зіткнувся з автобусом.

У Долинському районі Івано-Франківської області п'яний депутат сільради врізався у легковик, у якому була сім'я з дітьми. В результаті загинули двоє хлопчиків 3 і 5 років.

У Харківській області легковий автомобіль влетів у відбійник – загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.

У Закарпатській області адвокат на позашляховику насмерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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