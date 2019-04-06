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"Можуть забути про Донбас": письменник-терорист Прилєпін пригрозив Україні революцією

1.1тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці терористів "ДНР", заявив, що Україні нібито не варто розраховувати на перемогу на Донбасі і його повернення під свій контроль.

Більш того, він загрозливо заговорив про нову революцію в Києві, яка нібито повинна розвалити країну. Своїми нетверезими фантазіями окупант поділився в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольська правда".

"Немає жодних шансів перемогти. Зараз почнеться паспортизація (видача російських документів. — Ред.) Донецьких і Луганських областей, наскільки кажуть мої товариші. І після цього Київ може сміливо забути про Донбас... Я б вважав за краще, щоб в Києві відбувся Майдан. це допомогло б припинити бомбардування і обстріл на Донбасі", — нахабно висловився терорист Прилєпін.

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прилєпін заявив, що може повернутися на фронт у будь-який момент. Для цього нібито потрібен лише один дзвінок від інших окупантів.

Раніше письменник-терорист погрожував українцям пекельними муками за вихід з-під контролю Московського патріархату і перехід до Православної церкви України.

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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какой удивительный долбаёп
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Этот плешывый пидорка из кацапского Бантустана?
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