"Можуть висадити десант": Україну попередили про загрозу атаки Росії з моря

У 2020 році Росія може почати активні військові операції на українському узбережжі Чорного й Азовського морів, а також річки Дунай.

Ба більше, є загроза висадки десанту в цих місцях. Такий прогноз озвучив у статті для Black Sea News експерт Андрій Клименко. За його словами, найнебезпечнішим стане період після святкування країною-агресором 75-річчя перемоги в Другій світовій війні.

Крім того, Клименко вважає, що Росія й надалі блокуватиме рух українських кораблів під різними приводами в Керченській протоці. Окупантам це необхідно для забезпечення секретності військових перевезень у тимчасово окупований Крим.

"Але наш головний прогноз все ж стосується не Азовського моря, з яким майже все зрозуміло, а ситуації зі свободою судноплавства в Чорному морі. Ми майже впевнені в тому, що Азовська криза – це було "тренування". У 2020 році майбутніх дій РФ зі створення перешкод судноплавству в українські порти потрібно чекати не тільки в Азовському, а й у Чорному морі", – попередив експерт.

Він зазначив, що Росія, найімовірніше, діятиме за вже перевіреним "азовським сценарієм" і почне затримувати для огляду кораблі, що йдуть до або з портів Чорноморська, Одеси, Миколаєва та Херсона.

Кораблі Росії в Чорному морі "ИноСМИ"

"ФСБ легко доповість, що на одному із бортів, які курсують цим шляхом, може перебувати диверсійна група, яка хоче підірвати, наприклад, бурові платформи на вкраденому Одеському родовищі (які РФ вже вважає своїми, як і весь український шельф, з якого видобуває/краде до 2 млрд куб. метрів газу щорічно", – припустив Клименко.

Крім того, підкреслив він, одним із методів створення перешкод у 2020 році з боку Росії в Чорному морі буде поширення "закриття" для судноплавства західних районів моря для проведення навчань РФ з бойовими стрільбами (справжніх або фейкових).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ФСБ Росії спростила порядок виходу в море прогулянкових і рибальських суден у дев'яти анексованих кримських прибережних районах Чорного моря.

Нагадаємо, 9 січня Путін раптово прибув до окупованого Криму, щоб спостерігати за перебігом навчань Північного й Чорноморського флотів у Чорному морі.

На навчаннях виконували ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більш ніж 40 літаків.

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