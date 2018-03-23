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"Можу сказати про полонених": Савченко розповіла про запрошення в Росію

3.2тЧитати новину російською

Позафракційного нардепа Надію Савченко запрошували в Росію після її звільнення з російської в'язниці.

"Дуже багато російських телеканалів хотіли взяти у мене інтерв'ю, запрошували в Росію, давали мені на державних каналах годину часу. Головне, чим привертали, - можу сказати про полонених", - заявила Савченко в суді.

Від "провокаторів" Савченко, за її словами, зажадала звільнити українських заручників і політв'язнів в обмін на інтерв'ю.

"Але я не знаю, які ЗМІ зараз покажуть більше правди. Як не дивно", - додала парламентар.

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Як писав "Обозреватель", Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Читайте всі новини по темі "сул" на сайті "Обозреватель".

Теми
сулсправа Савченко
Особи
Надія СавченкоВолодимир Рубан
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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