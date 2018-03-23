"Можу сказати про полонених": Савченко розповіла про запрошення в Росію

Позафракційного нардепа Надію Савченко запрошували в Росію після її звільнення з російської в'язниці.

"Дуже багато російських телеканалів хотіли взяти у мене інтерв'ю, запрошували в Росію, давали мені на державних каналах годину часу. Головне, чим привертали, - можу сказати про полонених", - заявила Савченко в суді.

Від "провокаторів" Савченко, за її словами, зажадала звільнити українських заручників і політв'язнів в обмін на інтерв'ю.

"Але я не знаю, які ЗМІ зараз покажуть більше правди. Як не дивно", - додала парламентар.

Як писав "Обозреватель", Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.