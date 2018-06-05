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Можна загриміти за грати: розкрита схема обману українців

3.3тЧитати новину російською

Українських моряків заманюють працювати на яхти в Туреччину - нібито возити і розважати туристів, а насправді їм доводиться возити мігрантів в Греції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В результаті моряки опиняються в грецьких в'язницях і отримують терміни від 20 до 70 років.

Зокрема, чоловік Олени Ульянової з Одеси Сергій торік знайшов роботу в Туреччині.

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"Після 2014 року з роботою для моряків стало туго. Він матрос і раніше плавав на великих судах, все було добре. А тут в інтернеті знайшов оголошення - потрібні моряки катати туристів на яхті вздовж берега Туреччини. З ним спілкувалися по Viber, попросили надіслати документи. Він вислав і через деякий час йому сказали, що він їм підходить, вислали квитки на літак до Туреччини. Правда, договір не прислали. Коли він запитав про документи, пояснили, мовляв, ось приїдете і все буде. І він спокійно туди полетів" , - розповіла Олена.

Три місяці Сергій проходив там стажування, навчався водити і чистити яхту, а договору все не було. "Вони говорили, мовляв, ось-ось. А одного разу вночі його і капітана викликали на яхту. Був шторм. Їм дали координати і сказали плисти в іншу частину Туреччини. Сергій спочатку не хотів, але його вмовили. Коли вони підходили до потрібної точки, у них стало підходити до кінця паливо. Тоді їм передали нові координати, мовляв, там знайдете паливо і заодно візьмете на борт трьох осіб", - повідомила Олена.

За її словами, в потрібній точці ніякого причалу не виявилося, тому до берега Сергію довелося плисти на шлюпці. Палива він там не знайшов, зате на березі його зустріли троє темношкірих людей.

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"Тоді він зрозумів, що щось не те. Став відмовлятися плисти далі з ними, звернувся до берегової охорони, намагався пояснити в чому справа, але вони його не слухали і їх заарештували", - зазначила Олена.

Сергій уже п'ять місяців у в'язниці Греції. Слідство може тривати до 18 місяців, і йому загрожує термін 20 років за перевезення нелегалів.

"Найжахливіше, що влада Греції не вірять, що всі ці схеми організовують турки в зв'язці з греками. Там вважають, що все роблять самі українці. Вони і мігрантів шукають, і перевезення організовують. Тому такі терміни", - говорить Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL , з'явився опис схеми шахраїв з ОСББ.

Місце
Україна
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