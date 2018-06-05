Можна загриміти за грати: розкрита схема обману українців

Українських моряків заманюють працювати на яхти в Туреччину - нібито возити і розважати туристів, а насправді їм доводиться возити мігрантів в Греції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В результаті моряки опиняються в грецьких в'язницях і отримують терміни від 20 до 70 років.

Зокрема, чоловік Олени Ульянової з Одеси Сергій торік знайшов роботу в Туреччині.

"Після 2014 року з роботою для моряків стало туго. Він матрос і раніше плавав на великих судах, все було добре. А тут в інтернеті знайшов оголошення - потрібні моряки катати туристів на яхті вздовж берега Туреччини. З ним спілкувалися по Viber, попросили надіслати документи. Він вислав і через деякий час йому сказали, що він їм підходить, вислали квитки на літак до Туреччини. Правда, договір не прислали. Коли він запитав про документи, пояснили, мовляв, ось приїдете і все буде. І він спокійно туди полетів" , - розповіла Олена.

Три місяці Сергій проходив там стажування, навчався водити і чистити яхту, а договору все не було. "Вони говорили, мовляв, ось-ось. А одного разу вночі його і капітана викликали на яхту. Був шторм. Їм дали координати і сказали плисти в іншу частину Туреччини. Сергій спочатку не хотів, але його вмовили. Коли вони підходили до потрібної точки, у них стало підходити до кінця паливо. Тоді їм передали нові координати, мовляв, там знайдете паливо і заодно візьмете на борт трьох осіб", - повідомила Олена.

За її словами, в потрібній точці ніякого причалу не виявилося, тому до берега Сергію довелося плисти на шлюпці. Палива він там не знайшов, зате на березі його зустріли троє темношкірих людей.

"Тоді він зрозумів, що щось не те. Став відмовлятися плисти далі з ними, звернувся до берегової охорони, намагався пояснити в чому справа, але вони його не слухали і їх заарештували", - зазначила Олена.

Сергій уже п'ять місяців у в'язниці Греції. Слідство може тривати до 18 місяців, і йому загрожує термін 20 років за перевезення нелегалів.

"Найжахливіше, що влада Греції не вірять, що всі ці схеми організовують турки в зв'язці з греками. Там вважають, що все роблять самі українці. Вони і мігрантів шукають, і перевезення організовують. Тому такі терміни", - говорить Олена.

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