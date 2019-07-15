"Можна обміняти на всіх українців!" У ГПУ назвали важливого для Путіна в'язня

Скандальний головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган.

"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна більше за всіх українських полонених", – зазначила вона.

Вишинський на суді скрін відео

На думку Сарган, самого лише Вишинського можна було б обміняти на:

24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним);

українського журналіста Романа Сущенка (понад 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним);

українського режисера Олега Сенцова (понад 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кіномитців і акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним).

Сарган припустила, що Вишинський офіційно за рішенням суду вийде на волю завдяки:

рішенню Конституційного суду "піклуватися" про терористів і держзрадників;

привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленькій записочці, яку передали у руки президенту.

"Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром", – підсумувала вона.

Сарган нагадала, що 15 липня о 16:15 в Києві було призначено судове засідання у справі Вишинського. Однак суд перенесли на 15:00 19 липня.

Зазначимо, уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, щоб підтримати Вишинського на судовому засіданні.

Вона заявила, що не має інформації про те, що перенесення терміну розгляду справи може бути пов'язане з питаннями обміну.

За її словами, Вишинський не згоден з обміном, домагатиметься визнання своєї невинуватості. Москалькова додала: "Ми жодного разу не чули переконливих доказів провини Вишинського".

Москалькова заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою і готова до діалогу за принципом "вулиці з двостороннім рухом".

"Міжнародний суд не вислухав російську сторону і рішення його не є обов'язковим для РФ, оскільки Росія не перебуває під юрисдикцією Міжнародного трибуналу з морського права. Але для нашої країни міжнародне рішення викликає повагу, і ми їх розглядаємо. Тому діалог з цього приводу триває", – сказала вона.

Захист заявив, що подасть клопотання про зміну йому запобіжного заходу з проханням відпустити під особисту поруку. Як повідомив адвокат журналіста Андрій Доманський, заяви української прокуратури свідчать, що у них немає необхідності залишати Вишинського під вартою.

Зі свого боку прокурор заявив, що звинувачення наполягатиме на утриманні Вишинського під вартою, інакше вживе заходів, щоб він не виїхав з країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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