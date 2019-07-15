"Можна обміняти на всіх українців!" У ГПУ назвали важливого для Путіна в'язня

Скандальний головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган.
"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна більше за всіх українських полонених", – зазначила вона.
Вишинський на суді
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На думку Сарган, самого лише Вишинського можна було б обміняти на:
24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним);
українського журналіста Романа Сущенка (понад 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним);
українського режисера Олега Сенцова (понад 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кіномитців і акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним).
Сарган припустила, що Вишинський офіційно за рішенням суду вийде на волю завдяки:
рішенню Конституційного суду "піклуватися" про терористів і держзрадників;
привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленькій записочці, яку передали у руки президенту.
"Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром", – підсумувала вона.
Сарган нагадала, що 15 липня о 16:15 в Києві було призначено судове засідання у справі Вишинського. Однак суд перенесли на 15:00 19 липня.
Зазначимо, уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, щоб підтримати Вишинського на судовому засіданні.
Вона заявила, що не має інформації про те, що перенесення терміну розгляду справи може бути пов'язане з питаннями обміну.
За її словами, Вишинський не згоден з обміном, домагатиметься визнання своєї невинуватості. Москалькова додала: "Ми жодного разу не чули переконливих доказів провини Вишинського".
Москалькова заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою і готова до діалогу за принципом "вулиці з двостороннім рухом".
"Міжнародний суд не вислухав російську сторону і рішення його не є обов'язковим для РФ, оскільки Росія не перебуває під юрисдикцією Міжнародного трибуналу з морського права. Але для нашої країни міжнародне рішення викликає повагу, і ми їх розглядаємо. Тому діалог з цього приводу триває", – сказала вона.
Захист заявив, що подасть клопотання про зміну йому запобіжного заходу з проханням відпустити під особисту поруку. Як повідомив адвокат журналіста Андрій Доманський, заяви української прокуратури свідчать, що у них немає необхідності залишати Вишинського під вартою.
Зі свого боку прокурор заявив, що звинувачення наполягатиме на утриманні Вишинського під вартою, інакше вживе заходів, щоб він не виїхав з країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Украина", в результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) і зазіхання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України та надати російське.
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