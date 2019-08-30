Можна було врятувати: в Україні від кору помер нещеплений 5-річний хлопчик

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик, якого не вакцинували через протипоказання. Він не зміг подолати важку хворобу.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України на своєму сайті. У сім’ї загиблого спершу захворів його старший брат, який також не був щеплений, проте не мав жодних протипоказань.

Речник ЦГЗ Володимир Буруля у розмові з BBC News Україна припустив, що, якби батьки подбали про те, щоб старшій дитині вчасно зробили щеплення, молодшій вдалося би уникнути хвороби.

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик

За словами Бурулі, Центр громадського здоров'я не володіє інформацією про стан брата померлого.

Єдиний спосіб, за якого можна уникнути захворювання на кір людей із протипоказаннями до щеплень, – формування в Україні колективного імунітету від кору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України вже було кілька летальних випадків, спричинених цим захворюванням. Так, у Львові від ускладнень кору померла дитина з Мостиського району. Хлопчику було 2 роки 11 місяців. Пізніше к Рівному через кір померло тримісячне немовля — організм дівчинки не впорався з ускладненнями хвороби.

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