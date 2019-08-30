Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Можна було врятувати: в Україні від кору помер нещеплений 5-річний хлопчик

603 Читати матеріал російською

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик, якого не вакцинували через протипоказання. Він не зміг подолати важку хворобу.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України на своєму сайті. У сім’ї загиблого спершу захворів його старший брат, який також не був щеплений, проте не мав жодних протипоказань.

Речник ЦГЗ Володимир Буруля у розмові з BBC News Україна припустив, що, якби батьки подбали про те, щоб старшій дитині вчасно зробили щеплення, молодшій вдалося би уникнути хвороби.

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик

За словами Бурулі, Центр громадського здоров'я не володіє інформацією про стан брата померлого.

Новини
Наймасштабніша за роки незалежності: Київ атакувала небезпечна хвороба

Єдиний спосіб, за якого можна уникнути захворювання на кір людей із протипоказаннями до щеплень, – формування в Україні колективного імунітету від кору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України вже було кілька летальних випадків, спричинених цим захворюванням. Так, у Львові від ускладнень кору померла дитина з Мостиського району. Хлопчику було 2 роки 11 місяців. Пізніше к Рівному через кір померло тримісячне немовля — організм дівчинки не впорався з ускладненнями хвороби.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
померла дитина кір
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...