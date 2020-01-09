"Можлива атака або теракт": Бутусов вказав на основні докази в катастрофі літака МАУ

На двигунах українського Boeіng 737, який зазнав аварії в Ірані, відсутні сліди загоряння, а технічні неполадки літака не могли привести до такого швидкого падіння.

Про це в Facebook заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, звернувши на основні докази в авіакатастрофі. Він пише, що це змушує поставити під сумнів початкову версію катастрофи (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Двигуни потерпілого катастрофу українського "Боїнга" на майданчику збору фрагментів літака в аеропорту Тегерана - фотографії зроблені сьогодні. Як видно, не помітні сліди пожежі і вибуху двигунів. Іранська сторона заявила, що "Боїнг" падав палаючим, а головною причиною загоряння, виходу з ладу і падіння могла стати несправність двигунів, причому відразу двох - інакше на одному "Боїнг" міг би розвернутися і здійснити посадку. Ніякі інші технічні причини не могли б привести до такого швидкого займання та падіння літака", - зазначив експерт.

Бутусов вказав на основні докази в катастрофі літака МАУ Колаж

Бутусов вважає, що керівництву українських спецслужб і розвідувальних органів необхідно терміново повертатися в Україну, щоб почати консультації з партнерами з НАТО і готувати позицію для керівництва країни на випадок різних версій - в тому числі версії про атаку на літак або навмисний терористичний акт.

"Це вкрай серйозна ситуація, яка потребує всебічної оцінки та аналізу, великого числа консультацій і контактів", - написав він.

На думку Бутусова, існує ряд основних доказів, яким потрібно дати оцінку:

Поки на майданчик збору фрагментів літака не доставлені залишки кабіни лайнера, а також фрагменти лівого крила. Завтра українські фахівці отримають можливість почати відновлення деталей літака з зібраних уламків.

Поки іранською стороною не були надані дані радарів управління повітряним рухом.

Третім ключовим доказом має стати відновлення карт пам'яті обох чорних ящиків, які, за даними іранської сторони, підлягають відновленню.

Необхідно запросити інформацію в іранської влади про ймовірність ракетних пусків того ранку в районі Тегерана. І чи є достовірними фотографії фрагмента російської зенітної ракети ЗРК "Тор", нібито зроблених на місці катастрофи.

"Сподіваємося, завтра іранська влада надасть всі бракуючі фрагменти інформації щодо катастрофи", - підсумував журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічни неполадки.

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