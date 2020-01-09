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9 січня • оновлено в 20:52
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"Можлива атака або теракт": Бутусов вказав на основні докази в катастрофі літака МАУ

1.4т
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На двигунах українського Boeіng 737, який зазнав аварії в Ірані, відсутні сліди загоряння, а технічні неполадки літака не могли привести до такого швидкого падіння.

Про це в Facebook заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, звернувши на основні докази в авіакатастрофі. Він пише, що це змушує поставити під сумнів початкову версію катастрофи (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Двигуни потерпілого катастрофу українського "Боїнга" на майданчику збору фрагментів літака в аеропорту Тегерана - фотографії зроблені сьогодні. Як видно, не помітні сліди пожежі і вибуху двигунів. Іранська сторона заявила, що "Боїнг" падав палаючим, а головною причиною загоряння, виходу з ладу і падіння могла стати несправність двигунів, причому відразу двох - інакше на одному "Боїнг" міг би розвернутися і здійснити посадку. Ніякі інші технічні причини не могли б привести до такого швидкого займання та падіння літака", - зазначив експерт.

Бутусов вказав на основні докази в катастрофі літака МАУ

Бутусов вказав на основні докази в катастрофі літака МАУ

Колаж

Бутусов вважає, що керівництву українських спецслужб і розвідувальних органів необхідно терміново повертатися в Україну, щоб почати консультації з партнерами з НАТО і готувати позицію для керівництва країни на випадок різних версій - в тому числі версії про атаку на літак або навмисний терористичний акт.

"Це вкрай серйозна ситуація, яка потребує всебічної оцінки та аналізу, великого числа консультацій і контактів", - написав він.

На думку Бутусова, існує ряд основних доказів, яким потрібно дати оцінку:

  • Поки на майданчик збору фрагментів літака не доставлені залишки кабіни лайнера, а також фрагменти лівого крила. Завтра українські фахівці отримають можливість почати відновлення деталей літака з зібраних уламків.

  • Поки іранською стороною не були надані дані радарів управління повітряним рухом.

  • Третім ключовим доказом має стати відновлення карт пам'яті обох чорних ящиків, які, за даними іранської сторони, підлягають відновленню.

  • Необхідно запросити інформацію в іранської влади про ймовірність ракетних пусків того ранку в районі Тегерана. І чи є достовірними фотографії фрагмента російської зенітної ракети ЗРК "Тор", нібито зроблених на місці катастрофи.

"Сподіваємося, завтра іранська влада надасть всі бракуючі фрагменти інформації щодо катастрофи", - підсумував журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічни неполадки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Юрій Бутусов
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