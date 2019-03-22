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"Можемо взяти за 20 днів": сербський найманець "ДНР" вибухнув погрозами Україні

6.4тЧитати матеріал російською

Відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР", заявив, що за бажання Росія нібито могла б повністю окупувати Україну за лічені дні.

Він цинічно зазначив, що цього ще не сталося, оскільки країна-агресор нібито шкодує нашу країну. Нахабними погрозами Берич вибухнув в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольська правда".

"Російська армія може взяти Україну за 20 днів. Але скільки буде зруйновано і скільки загине? Я скажу так: на Донбасі ще не було справжньої війни. Це коли по твоїх позиціях ведеться артпідготовка три доби, і там нічого не залишається. Ні окопів, ні бліндажів. І потім заходить піхота. Я пам'ятаю це за прикладом Боснії, на початку 90-х — саме так мусульмани там воювали, приблизно так діяли і хорвати. Одні фундаменти від будинків залишалися. потім — наступ", — спробував налякати українців терорист.

Деян Берич

Деян Берич

"112 Україна"

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Крім того, він висловив упевненість у тому, що Україна пішла на створення помісної церкви тільки тому, що нібито не може чинити опір окупантам на Донбасі.

"Усе взаємопов'язане — війни в Косово або з хорватами починалися зі знищення православних церков. Народ, який втратив віру, не може чинити опір і воювати. Київ не зміг перемогти у війні з Донбасом і тоді взявся за беззбройні церкви", — сказав Берич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Берич поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. За його словами, тільки за січень і лютий вони становлять 70 осіб.

Нагадаємо, що на початку березня Берича помітили на брифінгу у речника МЗС Росії Марії Захарової. Там він назвався журналістом видання PolitRussia.

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Теми
Війна на Донбасіросійська пропаганда
Місце
Україна
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
ФУФЛЫЖНИК.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Пусть эта сербская падаль съездит на родину и там расскажет за сколько дней и что можно взять, если успеет конечно до момента как очутится в тюрьме.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
бразилец лусварги тоже шо то там мямлил про"вазмем Киев", ниче, сейчас усиленно учит Кобзаря в сизо, хэ-хэ!
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