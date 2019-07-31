Може зникнути повністю: окупанти спровокували нову катастрофу в Криму

В анексованому українському Криму пошкоджено близько 33 га території зникаючої Бакальської коси.

Про це повідомляють "Примечания" з посиланням на так званого міністра екології та природних ресурсів півострова Геннадія Нараєва. Відзначається, що кадастрова вартість ділянки становить понад 16,2 млн рублів.

Через це незаконний "глава" Криму Сергій Аксьонов звернувся до прокурора. Він попросив провести перевірку чиновників, які видавали ліцензію на видобуток піску на косі.

Бакальская коса qirim.su

Видобуток цього природного ресурсу в промислових масштабах триває з 2015 року, що призвело до того, що велика частина коси зникла.

Відзначимо, із 2000 року Бакальская коса довжиною 6 км – регіональний ландшафтний парк площею 1,5 тис. га – знаходяться на межі зникнення через те, що шторми розмивають і вимивають ґрунт. Після сильних штормів 2005 і 2007 років частину коси повністю розмило, і в результаті утворився острів, який щороку стає меншим.

До 2019 року на косі проводився молодіжний форум "Таврида", пізніше він переїхав у район Судака.

Як писав OBOZREVATEL, недавно кримський блогер Олександр Горний, який активно підтримує позицію Кремля, заявив, що Росія розпочала реалізацію плану щодо повернення Криму Україні. Його, за словами блогера, готова підтримати значна частина жителів півострова.

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