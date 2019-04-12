"Може змагатися з арміями ЄС": відомий пропагандист Путіна визнав міць ЗСУ

Російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВДТРК визнав, що Збройні сили України стали однією з найбільш потужних армій Європи.

Про це він заявив під час прямого включення з Донецька в студії пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сладков підкреслив, що факт посилення ЗСУ вже не можна заперечувати і визнав, що вони досить добре фінансуються державою.

ЗСУ "Слово і Діло"

"Тактика війни, звичайно, змінилася. Українська армія, як би не іронізували над заявою Порошенка про те, що ця армія — одна із найсильніших у Європі, ви знаєте, українська армія дуже серйозна і за своїм рівнем може змагатися з іншими арміями розвинених держав європейських. Скільки вкладено в неї?!" — сказав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на істотну перевагу снайперів ЗСУ на Донбасі. Один з бойовиків обурився тим, що в порівнянні з 2014-2015 роками вони суттєво поліпшили точність і отримали новітню безшумну зброю.

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