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"Може змагатися з арміями ЄС": відомий пропагандист Путіна визнав міць ЗСУ

2.3тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВДТРК визнав, що Збройні сили України стали однією з найбільш потужних армій Європи.

Про це він заявив під час прямого включення з Донецька в студії пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сладков підкреслив, що факт посилення ЗСУ вже не можна заперечувати і визнав, що вони досить добре фінансуються державою.

ЗСУ

ЗСУ

"Слово і Діло"

Новини
"Укр*пи просунулися!" На Донбасі зчинилася паніка через міць ЗСУ

"Тактика війни, звичайно, змінилася. Українська армія, як би не іронізували над заявою Порошенка про те, що ця армія — одна із найсильніших у Європі, ви знаєте, українська армія дуже серйозна і за своїм рівнем може змагатися з іншими арміями розвинених держав європейських. Скільки вкладено в неї?!" — сказав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на істотну перевагу снайперів ЗСУ на Донбасі. Один з бойовиків обурився тим, що в порівнянні з 2014-2015 роками вони суттєво поліпшили точність і отримали новітню безшумну зброю.

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Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...признал, что они довольно хорошо финансируются государством... Это когда волонтёры на памперсы грошей просят?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бандеры-мазепы умеют тильки отважно сдаваться в полон,гидно охранять концлагеря,да знищевать жинок и дитей в Бабьем Яру, на Волыни и в Хотыни. Еще схроны умеют копать и сидеть в них годами, пуская пердячий газ от ненависти к клятым москалям
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Одна из сильнейших армий в одной из беднейших стран мира? В эти сказки верят только хохложопые скакуны, которым натянутые по самые уши кастрюли мешают видеть окружающую их реальность.
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