Може початися за годину: Генштаб дав лякаючий прогноз щодо повномасштабної війни з Росією

Війна на Донбасі з подачі Росії протягом однієї години може перетворитися на повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів та Сил спеціальних операцій.

Про це начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройними Силами України генерал Віктор Муженко заявив у інтерв'ю "Фактам". За його словами, апетити Росії зростають.

"Дислокація військ РФ (ударні з'єднання сформовані ними уздовж українського кордону, зокрема у Білорусі і в окупованому Криму) організована таким чином, що вони без особливої підготовки можуть починати активні бойові дії. За нашими розрахунками і за розрахунками НАТО, ці підрозділи на 70% готові до ведення боїв. Питання лише в тому, наскільки росіянам дозволить так діяти обстановка, яка складеться всередині нашої країни. Якщо тут виникне хаос, тоді настане найсприятливіший час, щоб такі дії почати", — сказав він.

Муженко оцінив загрозу війни з Росією

Муженко попередив, що інтереси Російської Федерації набагато масштабніші, ніж захоплення Криму і частини Донбасу.

"Вони намагаються відновити територію колишнього Радянського Союзу, стати глобальним гравцем у геополітиці. І на шляху реалізації цих амбіцій у них стоїть Україна. Це перше. Друге. Росії необхідний промисловий оборонний потенціал України, щоб максимально наростити свої можливості", — пояснив головнокомандувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ООС Сергій Наєв заявив, що якби з Донбасу пішли російські війська, то Об'єднані сили змогли б повністю повернути його під свій контроль у найкоротші терміни.

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