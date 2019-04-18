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Може початися за годину: Генштаб дав лякаючий прогноз щодо повномасштабної війни з Росією

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Війна на Донбасі з подачі Росії протягом однієї години може перетворитися на повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів та Сил спеціальних операцій.

Про це начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройними Силами України генерал Віктор Муженко заявив у інтерв'ю "Фактам". За його словами, апетити Росії зростають.

"Дислокація військ РФ (ударні з'єднання сформовані ними уздовж українського кордону, зокрема у Білорусі і в окупованому Криму) організована таким чином, що вони без особливої підготовки можуть починати активні бойові дії. За нашими розрахунками і за розрахунками НАТО, ці підрозділи на 70% готові до ведення боїв. Питання лише в тому, наскільки росіянам дозволить так діяти обстановка, яка складеться всередині нашої країни. Якщо тут виникне хаос, тоді настане найсприятливіший час, щоб такі дії почати", — сказав він.

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Муженко оцінив загрозу війни з Росією

Муженко оцінив загрозу війни з Росією

Муженко попередив, що інтереси Російської Федерації набагато масштабніші, ніж захоплення Криму і частини Донбасу.

"Вони намагаються відновити територію колишнього Радянського Союзу, стати глобальним гравцем у геополітиці. І на шляху реалізації цих амбіцій у них стоїть Україна. Це перше. Друге. Росії необхідний промисловий оборонний потенціал України, щоб максимально наростити свої можливості", — пояснив головнокомандувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ООС Сергій Наєв заявив, що якби з Донбасу пішли російські війська, то Об'єднані сили змогли б повністю повернути його під свій контроль у найкоротші терміни.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬ ще ні кому не вдалося залякать! Беріть всі приклад з УСРАІЛЮ ! Уа товаісчі! Уа!
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Украины Историк
Украины Историк
Одним словом; если не выбрать президентом Порося, то наступит хаос, что позволит России начать войну!!!! Эту хохму Муженко повторяет за Порошенко уже давно, понимая, что в случае если Порося потеряет власть,то ему придется ответить и за котлы, и за Донецкий аэропорт,и за все промахи, совершенные и им, и Порошенко!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Ну так а что же тут пугающего. Бандерлоги верещат, что уже пять лет успешно сдерживают Российскую Армию на границе с Европой. Ну а раз так, то и дальше будут успешно сдерживать. Или все не совсем так? Или все совсем не так?
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