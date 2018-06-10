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"Може не дотягнути": названі два варіанти "кінця" ватажка "ДНР"

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Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко може покинути свою "посаду" за станом здоров'я або відправившись за ґрати.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на думки аналітика Ігар Тишкевича і журналіста Дениса Казанського, відзначаючи, що Захарченко "може не дотягнути" до нових фейковий виборів в "ДНР".

Перший сценарій - радикальний, по аналогії з відставкою екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

"Якийсь Олександр Ходаковський (екс-секретар так званої "ради безпеки ДНР"), який не раз досить невтішно відгукувався про Захарченка, оголошує його "зрадником республіки", шпигуном СБУ, спадковим масоном, членом секти "Біле братство" і скидає ватажка донецьких терористів", - йдеться в матеріалі.

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"Захочеться раптом так званим "слідчим органам ДНР" погратися в боротьбу з корупцією. І вони зроблять вигляд, що Захарченко - корупціонер, заарештують його і можуть навіть нібито засудити. Для бойовиків цей варіант найбільш цікавий, адже вони можуть тоді дорікнути Україні, що вона жодного великого чиновника не засудила, а вони, мовляв, засудили", - розповів Тишкевич.

Другий сценарій досить мирний. Згідно з ним є варіант, що Захарченко зможе піти за станом здоров'я.

"Така традиція ще родом з СРСР. Випускається заява, мовляв, Захарченко захворів, не може більше виконувати свої обов'язки, його місце займає виконуючий обов'язки, а потім цього в. о. якось легітимізують", - зазначив Казанський.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Захарченко визнав масштабні втрати "ДНР".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасу
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