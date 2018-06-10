"Може не дотягнути": названі два варіанти "кінця" ватажка "ДНР"

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко може покинути свою "посаду" за станом здоров'я або відправившись за ґрати.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на думки аналітика Ігар Тишкевича і журналіста Дениса Казанського, відзначаючи, що Захарченко "може не дотягнути" до нових фейковий виборів в "ДНР".

Перший сценарій - радикальний, по аналогії з відставкою екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

"Якийсь Олександр Ходаковський (екс-секретар так званої "ради безпеки ДНР"), який не раз досить невтішно відгукувався про Захарченка, оголошує його "зрадником республіки", шпигуном СБУ, спадковим масоном, членом секти "Біле братство" і скидає ватажка донецьких терористів", - йдеться в матеріалі.

"Захочеться раптом так званим "слідчим органам ДНР" погратися в боротьбу з корупцією. І вони зроблять вигляд, що Захарченко - корупціонер, заарештують його і можуть навіть нібито засудити. Для бойовиків цей варіант найбільш цікавий, адже вони можуть тоді дорікнути Україні, що вона жодного великого чиновника не засудила, а вони, мовляв, засудили", - розповів Тишкевич.

Другий сценарій досить мирний. Згідно з ним є варіант, що Захарченко зможе піти за станом здоров'я.

"Така традиція ще родом з СРСР. Випускається заява, мовляв, Захарченко захворів, не може більше виконувати свої обов'язки, його місце займає виконуючий обов'язки, а потім цього в. о. якось легітимізують", - зазначив Казанський.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Захарченко визнав масштабні втрати "ДНР".