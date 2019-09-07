"Викопати тіло заважав дощ": нові подробиці вбивства у Харкові

Днями суд у Харкові не відпустив із СІЗО неповнолітнього, підозрюваного у страшному вбивстві 26-річної Яни Шевченко.

Захист підозрюваного 16-річного Данила Редіна аргументував це тим, що хлопець має навчатися, а сам Редін заявив, що ні в чому не винен. Однак мама вбитої дівчини, Жанна Шевченко, впевнена – хлопець заздалегідь планував звіряче вбивство, а поліція Холодногірського райвідділу зробила все, щоб знищити докази. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Можуть поскаржитися до ЄСПЛ?

На засідання апеляційного суду не з'явився Денис Редін, законний представник підозрюваного і батько Данила Редіна. За словами мами загиблої Жанни Шевченко це вже було друге засідання, перше так само перенесли, тоді причиною стала відсутність третього судді.

Загибла Яна Шевченко (Криворучко) Facebook Жанни Шевченко

"Адвокат Редіна не міг назвати причин неявки свого клієнта. Таке враження, що вони навмисне тягнуть час, щоб резонанс затих. Я запитала у адвоката Редіна, так де ж батько підозрюваного? Адвокат посміхався і казав, що не знає, не може впливати на свого клієнта. але якщо вони хочуть, щоб його сина випустили на волю і так у цьому зацікавлені, то чому ж він не з'явився? Я просила адвоката при мені зателефонувати батькові і запитати, чому він не з'явився, але захисник відмовився", – каже Жанна Шевченко.

Адвокат Данила Редіна Юрій Бурма пояснив OBOZREVATEL, що не знає, чому батько підозрюваного не прийшов. "Якщо його сповістили про засідання, як належить за законом, то документ про це має бути у матеріалах судової справи", – каже Бурма.

За судом Редін спостерігав у відео із СІЗО Об'єктив

Але судове засідання все ж таки відбулося, і Данила Редіна залишили під вартою. "Була порушена процедура, на суді не було ні законного представника підзахисного, тобто його батька, ні психолога. Хоч хтось один мав бути присутнім. Оскаржити це рішення не можна, але це є підставою для подання позову до Європейського суду з прав людини", – каже адвокат Бурма.

Мама вимагає довічне

На суді мама загиблої Яни зажадала, щоб Редіна посадили не на 10 років, а довічно. "Я зараз навіть не знаю, чому щоранку прокидаюся. У мене забрали не тільки дочку, а життя. Моя головна мета – посадити цього вбивцю довічно. Бо якщо йому дадуть 10 років, то в 26 він уже вийде на волю. Це вік моєї Яни, яка понівечена лежить у землі. Він вчинив умисне вбивство, заздалегідь вирив для дочки яму і все спланував. Отже, вийшовши на волю, він знову почне вбивати, і його жертвою може виявитися дитина будь-кого з вас", – каже Жанна Шевченко.

Мама загиблої дівчини Жанна Шевченко Объектив

Підозрюваний заздалегідь викопав яму для Яни

Нагадаємо, харків'янка Яна Шевченко (Криворучко) була жорстоко вбита ще 29 червня. "Ми тиждень розшукували дочку, розклеювали оголошення, залишали повідомлення у соцмережах, опитували і обдзвонювали всіх, хто міг бачити Яну. А як з'ясувалося, поліція Холодногірського відділення вже знала, хто насправді вбив Яну і де закопане її тіло", – описує трагедію мама загиблої.

За словами жінки, 16-річний Данило Редін ще до вбивства казав, що вирив для Яни яму. Увечері 29 червня Яна, Редін і Валерій Кандела гуляли містом. "Він тоді ще Валері сказав, що вбиватиме Яну, той йому не повірив. А коли вони підійшли до будинку Редіна на околиці, то Данило перевдягнувся, взяв качалку і почав завдавати ударів по обличчю дочки. Вона страшенно кричала, а Валерій злякався і втік", – каже Жанна Шевченко.

Данило Редін (у центрі) з батьком і молодшим братом Instagram Данила Редіна

Редін жорстоко бив Яну по обличчю, потім по голові, а потім завдав ударів ножем у горло. Тіло він відтягнув у заздалегідь приготовлену яму і закопав. Потім сховався у друзів, але, випивши, розповідав подробиці вбивства і навіть приводив знайомих подивитися на могилу дівчини.

"Чутки про його хвастощі поширилися по району, і його ще 4 липня запрошено до відділу поліції Холодної гори. Наскільки я знаю, він описав своє вбивство. А потім покликали тата, який добре знає всіх поліцейських у цьому відділенні, оскільки він сам раніше мав відношення до МВС. Після цього тато продав машину, позичив гроші і справу почали спускати на гальмах. Вони взагалі хотіли оголосити Яну зниклою безвісти", – говорить мама загиблої.

Данило Редін Instagram Данила Редіна

Місцева поліція формально поставилася до справи

За словами Жанни Шевченко, поліція досить формально провела обшук у Редіна. "Вони прийшли до них із обшуком через 10 днів після вбивства. Понятим виявився друг батька Редіна, їхній сусід, який тепер залякує підлітків. Звісно, через стільки часу які докази вони могли вилучити в будинку, все було знищено. Редін ніж, яким вбивав, викинув у воду. А вони знайшли ніж, встромлений у дерево біля могили Яни. Одяг він їм дістав із шафи", – каже мама загиблої.

Також, за словами жінки, тіло Яни викопали тільки через кілька днів після того, як поліція все дізналася, заважали то вихідні, то дощ.

Загибла Яна Шевченко Facebook Жанни Шевченко

"А викопувати доручили чомусь знайомому батька Редіна, який їм ремонтує машину. Так які тут слідчі дії можуть бути? В морзі тіло дочки виявилося помитим. Тобто робилося все, щоб просто знищити докази. Поліція Холодногірського відділу вдавала, що веде розслідування. Все, що вони зробили для пошуків дочки – це надіслали декілька запитів до лікарень, тоді як ми по кілька разів оббігали їх і обдзвонили. Вони не хотіли навіть запеленгувати її номер телефону, переконували, що на це знадобиться місяць. А підозру Редіну висунули тільки через півтора місяці, весь цей час він спокійно ходив по місту і посміхався", – обурюється Жанна Шевченко.

Зараз розслідування передано в головне слідче управління Харківської області, і за словами мами, його фактично починають з нуля.

Редіну запобіжний захід обрали півтора місяці по тому ICTV

У поліції Харківської області повідомили, що проводять службове розслідування з приводу поліцейських Холодногірського відділу поліції. Їх підозрюють у хабарництві і саботажі розслідування.

"Я не вірю цьому і продовжую дзвонити і звертатися в прокуратуру і СБУ, щоб вони зайнялися перевіркою цих поліцейських", – каже Жанна Шевченко.

Данило Редін Instagram Данила Редіна

Батько Редіна, який раніше був командиром відділення військової частини №3005, Денис Редін заявляв OBOZREVATEL, що вважає, що дівчину його син не вбивав. За його словами, вбивцею може бути головний свідок у цій справі Валерій Кандела. А його сина нібито обмовили і все хочуть на нього повісити.

За словами мами загиблої, на суді Данило поводився нахабно й самовпевнено. Він чомусь виступав по відеозв'язку, до суду його не привезли. "Він казав, що не винен. І поводився нахабно, так само як і в житті".

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