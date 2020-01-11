Моторошні цифри зростають: озвучена статистика ДТП в Україні за 2019 рік

ДТП забирають величезну кількість людських життів, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я є основною причиною смертності серед молоді.

Цифри жахливі, протягом 2019 року в Україні в ДТП загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти.

Детальніше – в нашому матеріалі.

За даними Департаменту патрульної поліції, з 1 січня по 31 грудня минулого року в нашій країні трапилось більше 160 тис. аварій.

Порівняно з 2018 роком кількість загиблих у 2019-му зросла на 3,1%; постраждалих – на 6%.

Статистика ДТП за 12 міс. 2019 р.: Україна, Київ, Київська обл.

Розповімо про декілька страшних аварій, які трапилися у 2019-му.

Величезна швидкість

1 січня у селищі Казанка Миколаївської області лоб у лоб зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті – вісім загиблих і двоє потерпілих.

За даними ЗМІ, стрілка спідометра в автомобілі, який виїхав на зустрічну смугу, застигла на позначці 200 км/год.

У ДТП загинули Юлія і Руслан Мельникови з сином Микитою

Результат лобового зіткнення

Втратив усю сім'ю

10 липня сталась аварія в Долинському районі Івано-Франківської області. В легковий автомобіль Ford Focus, в якому перебувала сім'я з двома синами 3 і 5 років, врізався автомобіль KIA Sportage, яким керував п'яний депутат Подбережської сільської ради.

Малюки загинули на місці пригоди, а їхня мати померла в лікарні через кілька днів.

Володимир Чоп втратив дружину і двох синів

ДТП у Долинському районі

Смертельний маршрут

В Одеській області 21 вересня в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб. Серед загиблих був 18-річний хлопець і 19-річна дівчина.

У ДТП загинув 17-річний Марк Редькін

Загибла в аварії 18-річна Христина Саустян

Основні причини ДТП

Наведемо топ-5 причин, які, за даними Департаменту ПП, стали основними при виникненні ДТП у 2019 році.

– порушення правил проїзду перехресть;

– недотримання правил безпечної дистанції;

– порушення правил маневрування;

– перевищення допустимої швидкості руху;

– управління транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

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