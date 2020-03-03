Моторошні фото розбитої ракетою вантажівки ЗСУ потрапили в мережу

Фото української вантажівки КрАЗ із бійцями ЗСУ, який був знищений російськими найманцями 1 березня, потрапили у мережу.

Їх опублікувала пресслужба прокуратури Луганської області. За фактом загибелі українського воїна і поранення ще чотирьох відкрите провадження.

"1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Ніжньотепле Станично-Луганського району був відкритий вогонь із протитанкової керованої ракети (ПТУР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування", – зазначили у відомстві.

Випущений снаряд влучив у кабіну вантажівки. Елементи ракети були вилучені слідчими на місці трагічної події.

Знищена українська вантажівка Прокуратура Луганської області

Знищена українська вантажівка Прокуратура Луганської області

Знищена українська вантажівка Прокуратура Луганської області

Знищена українська вантажівка Прокуратура Луганської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня. Ще один воїн загинув.

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