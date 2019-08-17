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Моторошна пожежа в готелі Одеси: з'явилося лякаюче фото зсередини

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Під час пожежі в одеському готелі "Токіо стар", де загинули вісім відпочиваючих, було евакуйовано близько 150 осіб, на місці створені тимчасові пункти прийому громадян у автобусах.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, всім постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомогу, а також допомога психологів і волонтерів. У мережі було опубліковане моторошне фото, зроблене всередині готелю після того, як вогонь погасили.

Кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став свідком пожежі.

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Пожежа в "Токіо Стар" в Одесі

Пожежа в "Токіо Стар" в Одесі

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео страшної пожежі в готелі "Токіо Стар". Кадри зробив очевидець, який проживає на першому поверсі.

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Тема
Пожежа в готелі "Токіо Стар"
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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