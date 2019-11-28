"Моторолу підірвали, Пушиліну – екзотика": скандал із прапором "ДНР" у Токіо отримав продовження

Представники збірної з карате так званої "ДНР" подарували ватажкові бойовиків Денису Пушиліну катану після відвідування чемпіонату світу в Японії.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український політтехнолог Олексій Голобуцький. Експерт зазначив, що подарунок може бути своєрідним натяком для Пушиліна.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін t.me/allgolobutsky

"Та "збірна ДНР із карате", яка спокійно з'їздила на Чемпіонат світу в Японії і навіть привезла нагороди, похвалилася, що до них звертаються щодо проведення навчальних семінарів за кордоном, і подарувала "голові ДНР" Пушиліну катану" – написав Голобуцький в Telegram.

Водночас він зробив припущення, що подарунок якось пов'язаний із майбутнім ватажка бойовиків і долею його попередників, які загинули насильницькою смертю.

"Це такий натяк? Моторолу підірвали в ліфті, Гіві – в кабінеті, Захарченко – в кафе, а для Пушиліна екзотику приготували?" – припустив він.

Також Голобуцький наголосив, що сам факт того, що "національна збірна" невизнаної самопроголошеної республіки взяла участь в змаганнях з карате в Японії є "факапом" Міністерства закордонних справ України. Також він висловив жаль щодо того, що цю ситуацію "навряд чи можна змінити".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як посольство України в Японії прокоментувало участь так званої "збірної ДНР" на IX Кубку світу з карате KWF в Токіо. Дипломати передали МЗС Японії ноту з офіційною позицією України.

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