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29 листопада • оновлено в 10:51
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"Моторолу підірвали, Пушиліну – екзотика": скандал із прапором "ДНР" у Токіо отримав продовження

10.1т
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Представники збірної з карате так званої "ДНР" подарували ватажкові бойовиків Денису Пушиліну катану після відвідування чемпіонату світу в Японії.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український політтехнолог Олексій Голобуцький. Експерт зазначив, що подарунок може бути своєрідним натяком для Пушиліна.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін

t.me/allgolobutsky

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Прапор "ДНР": Японія потрапила в скандал через Кубок світу з карате

"Та "збірна ДНР із карате", яка спокійно з'їздила на Чемпіонат світу в Японії і навіть привезла нагороди, похвалилася, що до них звертаються щодо проведення навчальних семінарів за кордоном, і подарувала "голові ДНР" Пушиліну катану" – написав Голобуцький в Telegram.

Водночас він зробив припущення, що подарунок якось пов'язаний із майбутнім ватажка бойовиків і долею його попередників, які загинули насильницькою смертю.

"Це такий натяк? Моторолу підірвали в ліфті, Гіві – в кабінеті, Захарченко – в кафе, а для Пушиліна екзотику приготували?" – припустив він.

Також Голобуцький наголосив, що сам факт того, що "національна збірна" невизнаної самопроголошеної республіки взяла участь в змаганнях з карате в Японії є "факапом" Міністерства закордонних справ України. Також він висловив жаль щодо того, що цю ситуацію "навряд чи можна змінити".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як посольство України в Японії прокоментувало участь так званої "збірної ДНР" на IX Кубку світу з карате KWF в Токіо. Дипломати передали МЗС Японії ноту з офіційною позицією України.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
карате
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вашему клоуну в Париже уже приготовили в подарок пианино с демонтированной крышкой для клавиатуры, что бы, не дай Бог, не прищемил и не отшиб. Пусть "играет" ещё 4,5 года до конца срока на радость всех. Надеюсь, на велосипеде он не расшибётся об стену, а то жалко будет ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ще не вмерла, надейся и жди- вся жизнь впереди.
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