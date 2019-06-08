"Москва випробує Зеленського": генерал розкрив план Кремля

Останнє загострення бойових дій на Донбасі свідчить про те, що Росія намагається чинити тиск на українську сторону і випробувати на міцність її нового президента.

"Мета цих обстрілів – підірвати Мінські домовленості", - заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Російська сторона намагається тиснути з тим, щоб показати і новій команді, і українському суспільству, що, мовляв, вам треба йти на поступки, вам треба ставати на коліна і підписувати те, що вигідно, перш за все, Росії, а потім вже вам" , - заявив генерал.

Бійці ВСУ, ілюстрація iMAG.one

На його думку, час для загострення на Донбасі було вибрано з урахуванням "певних хитань" в українському суспільстві, в ситуації, коли обговорюються пропозиції "припинити, не стріляти, скасувати блокаду".

"Україну фактично схиляють до того, щоб вона погодилася на відому формулу Штайнмаєра – спочатку політичні домовленості, а потім – безпекові", - переконаний Богдан.

За його оцінками, "напруженість буде зберігатися доти, доки не завершаться парламентські вибори, доки остаточно не буде сформовано склад вищих органів державного управління, не буде створена нова коаліція в парламенті, сформовано новий уряд тощо".

У той же час генерал підкреслив: "Наміри Кремля скористатися внутрішньополітичною ситуацією в Україні марні, тому що загалом керованість забезпечена, Збройні Сили виконують свої функції, виконують і спецслужби. І головне, що ми не втратили, а навпаки, нарощуємо підтримку проукраїнської міжнародної коаліції".

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганське в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

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