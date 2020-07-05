Москва – про "російський Донбас": визнаємо Донецьк і Луганськ територією України

Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.

З такою заявою виступив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", прокоментувавши слова колишнього ватажка "ДНР".

"Я б не погодився з паном Бородаєм, тому що Росія до сьогоднішнього дня визнає Донецьк і Луганськ територією України. У нас є Мінський процес, в рамках якого йде питання про надання цим територіям особливого статусу", – заявив він.

За його словами, Луганськ і Донбас могли б стати "мостом" для налагодження відносин між Росією і Україною.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.

"Я впевнений, що у відносно швидкі терміни "республіки Донбасу" стануть вже не де-факто частиною РФ, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре", – говорив терорист.