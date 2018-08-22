"Москва боїться": стало відомо, коли Кремль піде на поступки з ув'язненими

Імовірність обміну українського політв'язня Олега Сенцова не близька до нуля через міжнародний тиск.

Про це йдеться в блозі російського адвоката Марка Фейгіна, опублікованого на OBOZREVATEL. За його словами, Росія боїться санкцій, незважаючи не переконання в зворотному.

"Я вважаю, що якщо кампанія міжнародного тиску продовжиться, то можливо на якомусь її етапі виникнуть варіанти вирішення цього питання. По-перше, санкції, які зараз запроваджуються проти Москви, можуть бути збільшені. Складено цей список Сенцова та інших політв'язнів, які можуть дати шанс, щоб уникнути їх - провести обмін Сенцова. Москва санкцій боїться. Всі розмови про те, що Москва готова до будь-яких санкцій та їх не боїться - це все порожні риторичні доводи з боку Москви, які камуфлюють її страх, її боязнь", - зазначив він.

Фейгін додав, що якщо Москва не зрозуміє, потрібно буде збільшити економічний тиск. Зокрема, ввести персональні та секторальні санкції.

"І тоді Москва, щоб уникнути цього нового витка санкцій, цілком може піти на поступки. Бажання випускати Сенцова у Москви немає. Ні про що інше це не може свідчити. Оскільки питання знаходиться в публічній площині, вони змушені це коментувати, придумуючи ці правові або політичні приводи", - додав він.

Адвокат також заявив, що не вірить в обліковий обмін, тому що Кремлю немає сенсу позбавлятися від усіх торгових позицій і сімдесяти політв'язнів. Це дає Москві шанс шантажувати Київ.

"На це накладає певний відбиток ще й передвиборна кампанія, передвиборний період в Україні. І тому давати такі дивіденди президенту Порошенку Москва не хоче, оскільки вона не любить його, і бажає, щоб він не переобрався. Тому про обліковий обмін мови не може бути, тому що вони його відкинули. Власне, вони іншої позиції і не трималися раніше щодо такого обміну між Москвою та Києвом", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що Київ як виняток готовий помилувати двох росіян в обмін на українців, які перебувають у полоні терористів на Донбасі.