"Моск*лі, ми вас ненавидимо": свідок Януковича розповіла про "звірства" у Києві за часів Майдану

Під час Революції Гідності в Києві невідомі нібито нападали на антимайданівців з Криму, заявляючи, що "ненавидять москалів".

Про це в Оболонському районному суді Києва, де розглядається справа про державну зраду і пособництво ведення війни екс-президента Віктора Януковича, по відеозв'язку з окупованого Криму заявила свідок захисту, учасниця антимайдану Оксана Медієва.

За її словами, напади почалися ще в Києві, коли невідомі прорвалися в табір антимайданівців.

"...у шапочках, у деяких були палиці, кийки, предмети схожі на булаву з ланцюгами, залізні палиці, сокири. Багато всякої такої зброї було", - розповіла Медієва.

За її словами, коли в лютому 2014 року його їхала з Києва до Криму, невідомі особи нібито напали на автобуси.

"З'явилися якісь місцеві жителі. Наших хлопців били і тягали за одяг навіть бабусі. А один з нападників пригрозив зброєю: "давай роздягайся, будемо тебе гвалтувати. Потім зайшов інший і сказав, ні, я перший", - розповіла суду Медієва.

"Я питала, за що. Вони говорили, за те, що ми живемо в Криму, що ми говоримо російською мовою, за те, що ми москалі прокляті. Вони говорили: "Ви росіяни, ви кацапи, ви москалі, ми вас ненавидимо. І те, що було з вами сьогодні, в Криму буде ще гірше, чекайте нас через 10 днів. Так і передайте своєму Криму", - додала вона.

Медієва також розповіла, що автобуси кримчан обстрілювали і нібито очевидці повідомляли їй про вбитих. Однак сама вона цього не бачила.

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