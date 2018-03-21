Москаль заборонив маски і балаклави на Закарпатті

Голова Закарпатської Облдержадміністрації Геннадій Москаль заборонив учасникам масових акцій на території регіону закривати обличчя балаклавами або масками.

Розпорядження "Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області" чиновник підписав 21 березня, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

"Документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції України в Закарпатській області вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя", - сказано в повідомленні.

Також поліції доручено з профілактичною метою ідентифікувати таких людей з подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів.

"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани", - заявив Москаль.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Москаль встановив новий вихідний для Закарпаття.