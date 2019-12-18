Загинула 3-річна дитина: Мосійчук назвав ім'я організатора замаху на Соболєва. Фото

Народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук повідомив, що організатором замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва виявився Юсуп Умарович Абуєв.

МВС України розшукує 25-річного Абуєва з 19 листопада 2019 року, повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

Також "Dетектив-Info" з посиланням на джерела пише, що Абуєв організував замах на Соболєва, внаслідок якого загинула 3-річна дитина.

В судовому реєстрі й офіційних базах даних є інформація про Абуєва. Так, 18 жовтня 2014 року поліція зупинила його за кермом BMW для перевірки. Тоді він визнав, що напередодні випив пива, але відмовився від проходження, відповідно до встановленого порядку огляду, на виявлення стану сп'яніння. Тоді його піддали адміністративному стягненню у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.

Розшук Абуєва

У 2016 році за кермом Jaguar XF він спровокував ДТП з автомобілем Honda CR-V на вулиці Великій Васильківській у Києві. З нього було стягнуто штраф 340 грн.

З 19 листопада 2019 року Абуєв перебуває в розшуку. Його профіль є в базі осіб, які переховуються від правоохоронців. Згідно з цією інформацією, уродженцю РФ, який мешкав на вулиці Замковецькій у Києві, раніше судом було обрано запобіжний захід у кримінальному провадженні. У цій справі Абуєва підозрюють в участі в складі організованого злочинного угруповання (ч. 1 ст. 255 КК України), викраденні людини (ч. 3 ст. 146 КК України) та вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Юсуп Абуєв Dетектив-Info

Додамо, що згідно з реєстром Абуєв є одним із власників фірми "Стілл Енерджі", що зареєстрована в Києві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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