"Моряки вже в Києві": з'явилися перші деталі обміну полоненими

Утримувані до цього часу у Росії моряки вже приїхали до Києва в рамках російсько-українського обміну полоненими

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на рідних одного з військовополонених. За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні".

Однак, де саме, знаходяться звільнені, поки не уточнюється.

"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

Усі деталі звільнення українських полонених читайте у нашій текстовій трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову).

Потім ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". На даний момент там уже зібралася преса.

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