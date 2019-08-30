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"Моряки вже в Києві": з'явилися перші деталі обміну полоненими

15.6т Читати матеріал російською

Утримувані до цього часу у Росії моряки вже приїхали до Києва в рамках російсько-українського обміну полоненими

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на рідних одного з військовополонених. За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні".

Однак, де саме, знаходяться звільнені, поки не уточнюється.

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"Моряки вже в Києві": з'явилися перші деталі обміну полоненими

"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

Усі деталі звільнення українських полонених читайте у нашій текстовій трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову).

Потім ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". На даний момент там уже зібралася преса.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Новосад Петро
Новосад Петро
От якраз моряків підарашка повинна була звільнити просто так, згідно з постановою Міжнародного трибуналу,а не в обмін на своїх військових злочинців. А коли наша влада внесла їх у списки обміну, вона фактично дала можливість рашці не виконувати рішення трибуналу
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семенов Александр
семенов Александр
"Однако, где именно, находятся освобожденные, пока не уточняется."...Думаю что в СБУ на допросе, уточняют. почему изменив Присяге. сдали вверенные им военную технику и вооружение, в том числе личное оружие.А так же кто именно кричал "потрэбую допомогы ,агрэссии нэ проявляю" Ну кого к званию "гэроя" представлять,ну и дальше там в ..в депутаты и все такое )))
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Serov Oleg
Serov Oleg
теперь в сбу на фильтрацию..
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