Моряки, що вижили після катастрофи корабля, повернулися в Україну і дали перше інтерв'ю: відео

Семеро українських моряків, які вижили при корабельній аварії суховантажу "Volgo-Balt 214" у Чорному морі, прибули зі Стамбула до Одеси.

У міжнародному аеропорту їх зустрічали з обіймами, поцілунками і сльозами, йдеться в сюжеті ТСН.

Тетяна Будко, яка працювала на судні коком і була єдиною жінкою в екіпажі, розповіла, що відчувала під час НП.

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"Боялися — це взагалі не те слово. Взагалі-то я вірила, що я не можу так померти, до останнього. Вертоліт побачила — як-то відлягло", — зізналася вона.

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Матрос Олег Геращенко, якого врятували першим, згадує гучний тріск, із яким корабель розламався навпіл, крики і сигнал тривоги. Українець зазначає, що вони вижили завдяки гідрокостюмам і швидким діям турецької служби берегової охорони.

"Якщо раптом на 10-15 хвилин запізнилися б рятувальні служби, я думаю, ми втратили б більше людей", — вважає врятований моряк.

Страхова компанія обіцяє виплатити морякам заробіток за весь термін контракту і відшкодувати збитки за втрачене майно та документи. Турецькі правоохоронці розслідують причини катастрофи і походження вантажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини 7 січня. На його борту перебували 13 членів екіпажу, загинуло 6 осіб (із яких 4 українці). У МЗС повідомили, що трагедія сталася через сильний удар хвилі.

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