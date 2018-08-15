МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Морський бій: Україну попередили про небезпеку з моря

12тЧитати новину російською

Якщо Україна не почне негайно діяти, вона повністю втратить Азов.

Таку думку висловив президент Фонду Джеймстаун Глен Говард, передають "Факти". "Це майже пізно. У вас є "Гюрза" і артилерійські катери, які знаходяться в Одеському порту. Помістіть їх на трейлери та перевезіть суходолом до Азовського моря. Проте таких трейлерів у вас немає, уряд не хоче витрачати гроші на їхню купівлю", - пояснив він.

При цьому експерт заявив, що Україна не зможе самостійно відбити атаку Росії з моря.

Новини
"Кордон просто зникає": Жданов пояснив, як Росія окуповує Азов

"Захистіть Бердянськ, поговоріть зі Сполученими Штатами, домовтеся про зустріч на високому рівні. Бо щойно російські військово-морські сили розмістять своє озброєння на вашому березі - українська армія не зможе розгромити їхню артилерією", - закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не виключає силовий сценарій, якщо Росія спробує повністю заблокувати Азовське море. Однак, з огляду на угруповання військових кораблів РФ у регіоні, вирішити проблему за допомогою зброї, очевидно, не вийде.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Азовське море
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
38
Смішно
2
Цікаво
179
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Так что мешает загрузить все надувные матрасы ВМС окраины на Ан-225 "Мрия", сбросить вместе с командующими ими адмиралами над Азовским морем и показать таки России всю силу и мощь чубатых мореплавателей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги