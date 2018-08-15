Морський бій: Україну попередили про небезпеку з моря

Якщо Україна не почне негайно діяти, вона повністю втратить Азов.

Таку думку висловив президент Фонду Джеймстаун Глен Говард, передають "Факти". "Це майже пізно. У вас є "Гюрза" і артилерійські катери, які знаходяться в Одеському порту. Помістіть їх на трейлери та перевезіть суходолом до Азовського моря. Проте таких трейлерів у вас немає, уряд не хоче витрачати гроші на їхню купівлю", - пояснив він.

При цьому експерт заявив, що Україна не зможе самостійно відбити атаку Росії з моря.

"Захистіть Бердянськ, поговоріть зі Сполученими Штатами, домовтеся про зустріч на високому рівні. Бо щойно російські військово-морські сили розмістять своє озброєння на вашому березі - українська армія не зможе розгромити їхню артилерією", - закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не виключає силовий сценарій, якщо Росія спробує повністю заблокувати Азовське море. Однак, з огляду на угруповання військових кораблів РФ у регіоні, вирішити проблему за допомогою зброї, очевидно, не вийде.