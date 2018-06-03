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Морські війни Росії і України: спливли нюанси про захоплення судна 0041

2.6тЧитати новину російською

Члени екіпажу українського риболовецького судна ЯМК-0041, захопленого російськими прикордонниками біля берегів Криму, "під тиском і погрозами" написали заяву про те, що знаходяться на території військової бази РФ добровільно.

Про це OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"В продовження епопеї Очаківського рибальського судна 0041, викраденого росіянами. Як стало відомо, чотири члени екіпажу досі, вже місяць, утримуються на території військової частини окупаційної влади в Балаклаві", - повідомив він.

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За його словами, окупанти чинять тиск на незаконно утримуваних громадян України. Зокрема, "капітана змусили дати "явку з повинною", "під тиском і погрозами члени екіпажу були змушені написати заяву про те, що вони знаходяться на території військової бази росіян "добровільно".

За час затримання дружин рибалок двічі допускали до чоловіків, "щоб переконатися, що вони живі". Проте, "адвокатів до них не пускають", - розповів постпред президента.

"Мені дуже цікаво - перед тим як катувати і вбивати викрадених осіб в Криму, від них російські карателі також відповідні розписки брали?" - зауважив він.

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І продовжив: "На цьому тлі рішення суддів Солом'янського суду Києва про те, що членам екіпажу "Норд" слід повернути фейкові російські паспорти вже не дивує. Ну і те, що в цій справі окупаційна адміністрація Криму прямо хизується оплатою адвокатів цієї справи для Солом'янського суду - також не дивує".

"Втім, повинен всіх запевнити: таке насильство над законом і здоровим глуздом є тимчасовим. Працюємо", - підкреслив Бабин.

Як писав OBOZREVATEL, 4травня окупанти затримали біля берегів Криму українське риболовецьке судно ЯМК-0041.Моряки нібито незаконно ловили сітками камбалу-калкан в "виключній економічній зоні РФ".

РанішеБорис Бабин повідомив про підозрілу поїздку українського топ-чиновника під Херсоном.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія КримуВлада України і ситуація в Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
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