Морили голодом дитину: зазначено важливий нюанс скандалу на Кіровоградщині

Більшість читачів OBOZREVATEL вважають, що батьків з Кіровоградської області, які морили дитину голодом, слід відправити за ґрати. Але насправді цей варіант неприйнятний.

Про це ObozTV розповів віце-президент української фундації "Захист прав дітей" Олексій Лазаренко. За його словами, не можна забувати хоча б про те, що в цій родині живе ще троє дітей.

"А що буде з ними, якщо взяти і цих батьків відразу до в'язниці? Позбавляти батьківських прав? Ну, добре, позбавити стосовно цього хлопчика. А що з дівчатками, які виховуються в цій сім'ї?"- заявив Лазаренко.

За його словами, питання до соціальних служб, які мали звернути увагу на те, яка атмосфера в цій родині і чи здатні батьки виховувати своїх дітей.

"Це вже не перший випадок у моїй практиці, коли батьки якось сегрегують або дискримінують одну дитину в сім'ї", - уточнив правозахисник.

Лазаренко порадив звернути увагу на досвід інших країн, де до можливої ​​появи дітей і родина, і держава ставляться набагато серйозніше.

"У багатьох країнах, коли сім'я планує, що у них буде дитина, вони відвідують відповідні курси, вони готуються до цього, причому це роблять батько й мати разом. Саме тоді у них відбувається розмова з психологами, які визначають стан цієї родини і її готовність до народження дитини", - пояснив він.

На думку правозахисника, уряду і політикам зараз треба звернути увагу на те, як ідуть справи в Україні саме із захистом прав дітей з боку державної влади та об'єднаних територіальних громад.

Зі свого боку батько замореного голодом хлопчика - депутат райради Олександр Мольченко - пояснив стан сина експериментами лікарів.

Нагадаємо, що це вже не перший гучний випадок із дітьми в цій області. Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Знам'янському районі Кіровоградської області згвалтували десятирічну дівчинку. А ще раніше на Кіровоградщині знайшли тіла двох дітей, яких мати сховала в морозилці.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.