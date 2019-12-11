Головна Новини
12 грудня • оновлено в 02:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Дихати неможливо!" У Криму забили на сполох через екологічну катастрофу в Чорному морі. Фото

1.1т
Читати матеріал російською

Жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком "КРЫМский банд*ровец". Він посилається на повідомлення кримчан в одній із місцевих груп у соцмережі.

Там жителі міста поділилися фотографіями нафтових розводів на воді біля берега. "Окупанти знову запаскудили акваторію Керчі... На набережній стоїть різкий запах нафтопродуктів. А на військовій базі мразії інакше й бути не могло", – написав блогер.

Новини
"Визнали Крим за кордоном України!" "Укрзалізницю" розкритикували за нові пункти пропуску

Ілюстрація. Керч

Ілюстрація. Керч

Він додав, що в Севастополі спостерігається схожа ситуація із забрудненням моря.

"Адміністрація, екологи давно продалися", "Жесть, а потім ми з такого моря їмо мідії, креветки, рибу", "Дихати неможливо", – обурюються мешканці окупованого півострова в коментарях.

Море біля берегів Керчі

Море біля берегів Керчі

twitter.com/CrimeaUA1

Море біля берегів Керчі

Море біля берегів Керчі

twitter.com/CrimeaUA1

"Дихати неможливо!" У Криму забили на сполох через екологічну катастрофу в Чорному морі. Фото

twitter.com/CrimeaUA1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський банд*рівець
Місце
Україна
Теги
Екологія фотографии Крим Новини Криму Чорне море
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги