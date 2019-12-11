"Дихати неможливо!" У Криму забили на сполох через екологічну катастрофу в Чорному морі. Фото

Жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком "КРЫМский банд*ровец". Він посилається на повідомлення кримчан в одній із місцевих груп у соцмережі.

Там жителі міста поділилися фотографіями нафтових розводів на воді біля берега. "Окупанти знову запаскудили акваторію Керчі... На набережній стоїть різкий запах нафтопродуктів. А на військовій базі мразії інакше й бути не могло", – написав блогер.

Ілюстрація. Керч

Він додав, що в Севастополі спостерігається схожа ситуація із забрудненням моря.

"Адміністрація, екологи давно продалися", "Жесть, а потім ми з такого моря їмо мідії, креветки, рибу", "Дихати неможливо", – обурюються мешканці окупованого півострова в коментарях.

Море біля берегів Керчі twitter.com/CrimeaUA1

Море біля берегів Керчі twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Крим. Окупанти знову запаскудили акваторію Керчі. Море покрилося маслянистими плямами. На набережній міста стоїть різкий запах нафтопродуктів. А на військовій базі мразь інакше і бути не могло. У Севастополі аналогічна жесть відбувається. Жителі строчать гнівні пости в соцмережах pic.twitter.com/IdtBA3omzA - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) December 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат.

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