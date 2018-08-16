"Море - фекальний бульйон": росіяни поскаржилися на нову напасть у Криму

В анексованому Росією Криму море перетворилося на "фекальний бульйон", через що відпочивальники скаржаться на різні інфекційні захворювання.

Про це розповів хірург, координатор проекту допомоги сиротам Герман П'ятов в "МК.ru", зазначивши, що заразився кон'юнктивітом через попадання води в очі.

"Суть у тому, що пропаганда з кожної праски нам кричить "Крим наш", закликає росіян на відпочинок, але про те, що застарілі каналізаційні мережі не в змозі впоратися з відходами навіть місцевого населення, не те, що мільйонів туристів, які "понаїхали", ніхто не говорить! Всі відходи, так чи інакше, стікають у море. Трубу виведено далеко і начебто очікується, що фекалії розчиняться в морі. Проте будь-яка сильна злива призводить до того, що потоки води спрямовуються з гір на берег, по дорозі прихоплюючи вміст смітників, вигрібних ям і переповнених септиків. У таких випадках все потрапляє прямо на пляжі", - зазначив П'ятов.

Він додав, що 80% відходів піддаються тільки механічному очищенню. До цього приєднується факт того, що сотні тисяч нелегальних і напівлегальних будівель без будь-якого очищення зливають каналізаційні стоки в річки, зливову каналізацію або безпосередньо в море.

"Якщо море прогрілося, то вода в ньому фактично перетворюється на "фекальний бульйон", що кишить бактеріями і вірусами, зокрема і патогенними", - додав хірург.

Він поїхав у цьому році раніше звичайного, в надії, що вода буде прохолоднішою і чистішою. Однак температура доходила до 28 градусів Цельсія.

"І при цьому дощі йшли дуже часто, раз у два-три дні, тобто потоки води з гір зі сміттям, побутовими відходами та каналізаційними стоками потрапляли одразу в прибережну зону. А каналізація? Вона теж не розрахована на подвійні навантаження. Насправді в Криму все ще гірше: електричні, водопровідні, каналізаційні мережі проектувалися і будувалися 60-70 років тому і розраховані тільки на берегові пансіонати та будинки співробітників. А за чверть століття в популярних місцях узбережжя виросли десятки тисяч самобудів, шестиповерхових "гаражів" та інших "міні-готелів". Кількість ліжко-місць виросла в десять разів як мінімум", - додав він.

П'ятов також заявив, що через навантаження переповнення каналізації стає видимим, а фекальні маси починають текти через щілини в люках прямо по вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ялті поскаржилися на незрозумілу рідину, що розлилася в море.