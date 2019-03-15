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"Мордою в землю": в Одесі спецназ упіймав банду кримінального авторитета

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В Одесі в п'ятницю, 15 березня, було затримано групу під керівництвом кримінального авторитета.

Про це в Facebook повідомив заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін, опублікувавши фото і відео з місця події. За його словами, причиною затримання стало вимагання 5 тисяч доларів і автомобіль.

"Сьогодні працівники управління стратегічних розслідувань разом зі спеціальним підрозділом КОРД ГУНП Одеської області під час проведення спецзаходів затримали групу під керівництвом злочинного авторитету, які в своєму розвитку зупинилися десь у 90х роках минулого сторіччя. При затриманні лежали у відповідній 90-м позі: мордою до землі", — розповів Аброськін.

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"Мордою в землю": в Одесі спецназ упіймав банду кримінального авторитета

Як писав OBOZREVATEL, недавно в центрі Дніпра зі стріляниною був затриманий відомий кримінальний авторитет разом зі своїми спільниками.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Національна поліція України
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