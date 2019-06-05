"Моральний виродок!" В Одесі маршрутник познущався з вагітної

В Одесі розгорівся скандал через конфлікт водія маршрутки №121 та вагітної пасажирки.

Остання в одній із місцевих груп у Facebook заявила, що спершу водій не хотів висаджувати її на потрібній зупинці, не віддаючи решту, а потім різко загальмував, і та впала в салоні.

"Мені 25 років. Я вагітна. Сьогодні о 16:40 я підійшла до водія і передала гроші 200 грн (заздалегідь) за проїзд і чітко назвала зупинку, ми ще постояли на світлофорі, а потім він мені заявив: "Вийдеш на наступній", тому що мені потрібно було раніше передавати гроші, хоча до моєї зупинки ми ще не доїхали.

Facebook

На моїй зупинці водій відкрив двері, розрахував усіх пасажирів, а мені здачі не дав. Я ще раз попросила свої гроші, щоб вийти. Він нахабно закрив двері й почав різко газувати зі словами: "Вийдеш на наступній зупинці, я ж тобі сказав", з посмішкою на обличчі", – написала пасажирка.

Вона ще раз попросила водія зупинитися, проте він, за її словами, "ще більше набирав швидкість і посміхався".

"Я дістала телефон і вирішила цього кадра сфотографувати, щоб люди бачили цього героя. Водій, помітивши це, спеціально різко загальмував так, що я впала на людей у салон. Уже на наступній зупинці, не відкриваючи двері, він дістав телефон і почав мене фотографувати зі словами "Красуне, посміхнися, а то я зараз як вийду з маршрутки, як сфотографую тебе", – розповіла користувачка мережі.

Вона додала, що інші пасажири ніяк не реагували на ситуацію. Дівчина також заявила, що намагалася додзвонитися до начальства маршруту, проте там не брали слухавку.

Відзначимо, в коментарях до посту одна з користувачок опублікувала фотографію вагітної дівчини, заявивши, що це вона нібито погрожувала водієві й почала конфлікт.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Однак, більшість користувачів підтримали пасажирку, назвавши поведінку водія неприпустимою. "Черговий моральний виродок за кермом", – прокоментувала інцидент актриса, місцева жителька Олена Шаврук.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Одесі сепаратист побив ногами місцеву жительку Наталію Савічеву, яка гуляла з дитиною в парку Горького.

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