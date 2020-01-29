Монтян відвідала Донецьк і обурила навіть терористів. Фото

Скандально відома українська адвокатка й блогерка Тетяна Монтян, яка активно підтримує російських окупантів, відвідала Донецьк.

"Коротше, я вже в Донецьку. Бухаємо пивасик із Жуковою (Ольга Жукова, журналістка "Комсомольської правди" – Ред.), – написала Монтян у Facebook 24 січня.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував у соцмережі її фото, закликавши правоохоронців перевірити факт відвідування нею окупованих територій. На знімках вона стоїть поруч із терористом Геннадієм Дубовим.

Монтян і Дубовий

Монтян у "ДНР"

"Чи вже підігрівають сценарій "мир, дружба, жвачка"? Хоча про що говорити. Якщо представники розвідки "Оплоту" в столиці нормально почуваються", – зазначив він.

В окупованому Донецьку Монтян взяла участь у місцевій пропагандистській програмі "ОплотТВ". Ведучим був російський журналіст, прихильник терористів Андрій Бабицький. Разом із адвокаткою в ефірі засвітився "ексміністр "ДНР" Олександр Кофман.

Монтян на "ОплотТВ" Скриншот

Монтян на "ОплотТВ" Скриншот

"Особливо догоджають крики псевдодонецьких, а насправді проукраїнських патріотів про те, що ми з Андрієм зрадили інтереси Донбасу, запросивши на розмову Монтян. Водночас вони забувають, що Тетяна з 2014 року – наша віддана подруга й союзниця", – написав Кофман у Facebook.

Монтян і Кофман

Бабицький, Монтян і Кофман

Зазначимо, що візит Монтян у "республіку" викликав невдоволення серед окупантів. Так, підконтрольний ОРДЛО ресурс "Донецький абориген" обурено писав про її приїзд. Так, нібито вона з 2001 року виступала адвокаткою захисту в членів УНА-УНСО і її тодішнього лідера Андрія Шкіля, а зараз приїхала в "ДНР".

"Наша" теперішня гостя тоді відмовлялася говорити російською і демонстративно дотримувалася української націоналістичної ідеї протистояння Росії. І ось за п'ять з половиною років після початку відкритих бойових дій на Донбасі, в самому центрі Донецька ця українська громадянська активістка провела в самому центрі Донецька, громадський захід. Роздавала книги й спілкувалася з населенням, розповідаючи про те, що "Росія кинула Донбас" і "Росія зрадила й обдурила населення", – йдеться в повідомленні.

Скриншот

Також у Telegram-каналі так званий ідеолог ДНР Роман Манекін висловив обурення через візит Монтян у Донецьк. На його думку, ватажок терористів Денис Пушилін і його команда своїми діями нібито піарить її.

Також Манекін звернувся до "міністра ДНР" Олексія Дикого, вимагаючи дати пояснення щодо безперешкодного прибуття адвокатки в "республіку".

"Як ви поясните, що в новорічні свята в Донецьку були затримані тисячі жителів "ДНР", що мають українські паспорти й донецьку прописку, але громадянка України Тетяна Монтян – дама з українським же паспортом, але київською пропискою – катається по Донецьку абсолютно вільно?" – обурювався він.

Пост Манекіна Скриншот

Пост Манекіна Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна Тетяна Монтян похвалилася фото з "міністром" "ДНР".

Також Монтян на російській пропагандистській програмі публічно закликала вбивати українців із яскравою патріотичною позицією.

Ще Монтян закликала Росію поглинути Україну і Білорусь.

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