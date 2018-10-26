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Монастир і наркотики: розкрито особистість снайперки терористів із Сербії

16.5тЧитати матеріал російською

Відома снайпер "Багіра", яка воює на боці терористів на Донбасі, насправді є громадянкою Сербії Даніелою Лазович.

У минулому вона була спортсменкою, ігуменею, відсиділа у в'язниці. Після цього Лазович приїхала воювати на Донбас, передає Tanjug із посиланням на Blic. Відзначається, що в Україні неодноразово писали про неї, проте подробиці життя не були відомі.

Як стало відомо, Лазович народилася в невеликому містечку Горні-Мілановац, у центральній частині Сербії. У молодості вона відвідувала секцію гандболу неподалік від жіночого монастиря Туман, який належить єпархії Сербської Православної Церкви.

Снайпер "Багіра"

Снайпер "Багіра"

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Будучи християнкою, вона хотіла прийняти іслам, але пішла в монастир, ставши ігуменею Ксенією. Потім Лазович кілька разів відвідала Белград і Косово, чим привернула увагу поліції.

Монастир і наркотики: розкрито особистість снайперки терористів із Сербії

Снайпер "Багіра" і Деян Берич із позивним "Декі"

"Вона часто була в Белграді, хоча ніхто не знав, чому. Її візити до Косова були частими, це було під завісою секретності. Через деякий час вона стала підозрілою для поліції", - розповіло джерело.

Крім того виявилося, що дівчина вживала і торгувала наркотиками. У результаті її посадили в тюрму.

Монастир і наркотики: розкрито особистість снайперки терористів із Сербії

Снайпер "Багіра"

Після відсидки дівчина зникла з поля зору поліції. А в листопаді 2014 року вирушила на Донбас, приєднавшись до проросійської організації "Оплот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2016 року стало відомо, що "Багіра" збоченим чином поранила українського бійця на Донбасі. Куля снайперки потрапила воїну в пах.

Також Служба безпеки України оприлюднила запис розмови "Багіри" з найманцем із банди "Привид", якого вона просила відстежувати проукраїнськи налаштованих громадян.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини Донбасу
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Язин Михаил
Язин Михаил
Удачной ей охоты. Хороший хохол это хохол с отстреленными яйцами)))
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Shell Shell
Shell Shell
Снайперов надо запретить в войне и строго наказывать страны которые их пременяют. По тому что это целе направленое унечтожение людей которые тебя не видят хотя с тобой и воюют. Если стреляешь из пушки или из танка то не видно людей в которых стреляешь и еще они могут и спрятаться от выстрела а вот от пули снайперши не спрячешься. И чуствуя свою без наказаность снайперши специально стреляют в живот пах и другие чуствительные органы мужчины чтобы они дольше мучились и не которые оставались бы инвалидами и не мужчинами. Это по моему идет в протеворечее всем законам гуманизации которые в войне действуют тоже. Слава Украине!
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Луговской Николай
Луговской Николай
СУКА!!!
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