Монастир і наркотики: розкрито особистість снайперки терористів із Сербії

Відома снайпер "Багіра", яка воює на боці терористів на Донбасі, насправді є громадянкою Сербії Даніелою Лазович.

У минулому вона була спортсменкою, ігуменею, відсиділа у в'язниці. Після цього Лазович приїхала воювати на Донбас, передає Tanjug із посиланням на Blic. Відзначається, що в Україні неодноразово писали про неї, проте подробиці життя не були відомі.

Як стало відомо, Лазович народилася в невеликому містечку Горні-Мілановац, у центральній частині Сербії. У молодості вона відвідувала секцію гандболу неподалік від жіночого монастиря Туман, який належить єпархії Сербської Православної Церкви.

Снайпер "Багіра"

Будучи християнкою, вона хотіла прийняти іслам, але пішла в монастир, ставши ігуменею Ксенією. Потім Лазович кілька разів відвідала Белград і Косово, чим привернула увагу поліції.

Снайпер "Багіра" і Деян Берич із позивним "Декі"

"Вона часто була в Белграді, хоча ніхто не знав, чому. Її візити до Косова були частими, це було під завісою секретності. Через деякий час вона стала підозрілою для поліції", - розповіло джерело.

Крім того виявилося, що дівчина вживала і торгувала наркотиками. У результаті її посадили в тюрму.

Снайпер "Багіра"

Після відсидки дівчина зникла з поля зору поліції. А в листопаді 2014 року вирушила на Донбас, приєднавшись до проросійської організації "Оплот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2016 року стало відомо, що "Багіра" збоченим чином поранила українського бійця на Донбасі. Куля снайперки потрапила воїну в пах.

Також Служба безпеки України оприлюднила запис розмови "Багіри" з найманцем із банди "Привид", якого вона просила відстежувати проукраїнськи налаштованих громадян.