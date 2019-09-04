"Mоmento mori": озвучені версії замаху на ректора з Тернополя

Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpія Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.

Подробицями з журналістами під час брифінгу в середу, 4 вересня, поділився начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, пише "Уніан".

"Зараз потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особистої помсти, вимагання коштів і через конфлікти, пов'язані з землею університету", – розповів він.

Замах на ректора з Тернополя: озвучені версії

Богомол також уточнив, що за його даними, вибухівку заклали при вході у двір будинку Крисоватого близько 2:00 ночі. Відзначається, що пристрій було виготовлено дуже професійно.

"Його і закласти непросто. Сьогоднішній пристрій додатково містив шматки дроту і цвяхів, він був направлений на заподіяння серйозних тілесних ушкоджень", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Замах на ректора трапився вранці 4 вересня в селі Петриків біля Тернополя.

Недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники. У ній було послання для Крисоватого: "Привіт від нас. Ректору моменто море. Momento mori".

Незабаром у мережі з'явилося перше відео з місця замаху.

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