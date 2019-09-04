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4 вересня • оновлено в 22:42
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"Mоmento mori": озвучені версії замаху на ректора з Тернополя

2.2т Читати матеріал російською

Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpія Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.

Подробицями з журналістами під час брифінгу в середу, 4 вересня, поділився начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, пише "Уніан".

"Зараз потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особистої помсти, вимагання коштів і через конфлікти, пов'язані з землею університету", – розповів він.

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Богомол також уточнив, що за його даними, вибухівку заклали при вході у двір будинку Крисоватого близько 2:00 ночі. Відзначається, що пристрій було виготовлено дуже професійно.

"Його і закласти непросто. Сьогоднішній пристрій додатково містив шматки дроту і цвяхів, він був направлений на заподіяння серйозних тілесних ушкоджень", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Тернопіль
Тег
вибух
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да какие там могут быть версии???хабарник скорее всего много просил наверно
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вопрос, откуда у ректора государственного университета такой маеток?
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