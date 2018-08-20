Момент ліквідації стрілка в Харкові потрапив на відео

У мережі з'явилося відео з моментом ліквідації чоловіка, який вночі 20 серпня скоїв напад на мерію Харкова (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Кадри опублікувала Ляна Теремкова на сторінці в Facebook. Спочатку злочинець пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один з прибулих на місце патрульних поліцейських.

Після цього нападник був ліквідований поліцією з табельної зброї.

Також у мережі з'явилося відео початку перестрілки біля мерії. Очевидці розповіли, що нападник буквально в упор розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня на будівлю мерії Харкова напали члени "Національного корпусу".