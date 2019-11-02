Молодь сміялася і знімала відео: стали відомі шокуючі деталі вбивства жінки бомжем у Херсоні

Жорстокій смерті 38-річної мешканки Херсона, яку спочатку зґвалтував, а потім убив бомж, можна було запобігти.

Про це розповів заступник начальника обласного УМВС та начальник кримінальної поліції Микола Цап, пише "Типовий Херсон". Він зазначив, що правоохоронці вражені цинізмом містян, які стали свідками злочину.

Як з'ясувалося в процесі слідства, ті просто проходили повз і відверто сміялися з того, що відбувається.

Водночас деякі молоді люди навіть взялися знімати на телефон те, як бомж тягнув свою жертву в кущі.

Молоді люди взялися знімати на телефон те, як бомж тягнув свою жертву в кущі

"Знімали і просто сміялися, вважаючи, що люди розважаються. У поліцію подзвонили, вже коли на місці виявили тіло жінки. Дуже прикро, якби свідки набрали 102, можливо, вбивству вдалося б запобігти", — припускає Цап.

Також стало відомо, що правоохоронці з'ясовують причетність цього ж бездомного чоловіка до ще одного аналогічного злочину. Зокрема, до вбивства зі зґвалтуванням 65-річної місцевої жительки, оголене тіло якої знайшли на Острівському шосе у Херсоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Херсоні, біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу, виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті. За інформацією правоохоронців, повідомлення надійшло від оператора охоронної фірми.

У пресслужбі поліції Херсонської області повідомили, що 38-річну жінку спочатку зґвалтував, а потім убив 44-річний громадянин без певного місця проживання Олександр Прокудін. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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