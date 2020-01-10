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11 січня • оновлено в 00:15
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"Молилася, щоб розстріляли": колишня полонянка "ДНР" жахнула розповіддю про насильство й тортури "на підвалі"

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Звільнена з полону терористичної "ДНР" жителька Горлівки Марина Чуйкова, яка повернулася додому в результаті обміну, розповіла про пережиті знущання.

48-річну жінку, яку незаконно затримали при виїзді з окупованого міста, утримували майже 2 роки. Подробицями полону вона поділилася в інтерв'ю hromadske.

"Кинули в підвал, де я перебувала 30 днів. Коли я зайшла в камеру, там не було ні вікон, ні якогось виходу. Клітка закривається і дошки, на них матрац. На підлозі стояли два бутля з кров'ю. І дошки були вимазані в кров. Було видно, що людину, яка перебувала тут перед цим, довго катували і вона справляла малу нужду кров'ю. І видно, що робили перев'язки. Можливо, була поранена. Я просила їх винести ці банки, але ніхто нічого не виносив, і я з цим спала", – розповіла жінка.

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Колишня полонянка "ДНР" жахнула розповіддю про тортури

Колишня полонянка "ДНР" жахнула розповіддю про тортури

hromadske

За її словами, на постійних допитах над нею знущалися й ображали словесно. Чуйкова також згадала першу "слідчу дію".

"Перший допит – привели лікарку. Вона мене оглянула і пішла. Вони там зібралися на консиліум і запитують: "Що з нею робити?" У відповідь: "Так розстріляйте її". І мене кудись повели на розстріл. У принципі, в СІЗО я весь час думала, що мене розстріляють. Довго їхали, повезли в ліс. Двоє хлопців, які їхали зі мною ззаду, пристебнули до себе наручниками і заснули. А я шапку так підняла, дивлюся, в ліс їдемо, місто Єнакієве. Думаю, все. Але ні. Повозили і повернули назад. Потім мені принесли їжу. Я сказала, що не треба мене годувати, я на розстріл. "Ах, не будеш їсти? Зараз ми тебе покараємо". Палицею по ногах били", – жахнула вона деталями.

Також, за її словами, карали туалетом: "Якщо я пішла митися, туалету в камері не було. Виводили двічі – вранці і ввечері".

"Охоронець закурює і говорить: "Ось я курю, горить цигарка. Якщо не встигнеш зробити свої справи, буде покарання". Поки він курить, ти маєш встигнути сходити в туалет, вмитися, привести себе до ладу. Звичайно, ти не встигаєш все зробити за цей час. Одного разу приходить і каже: "Ви така гарна жінка, ви мені подобаєтеся, хочу допомогти. Ви можете митися, скільки забажаєте". Ну, я і розслабилася. Зняла чоботи, вмиласявперше користувалася водою, скільки мені потрібно було. Випрала сукню. На білизну одягла пальто. Він повів мене назад, знімає наручники, а поруч у камері ще двоє людей, і каже їм: "Так як жінка довго купалася, ви не підете в туалет". Вони просили, молили, а він їх так і не повів у туалет", – згадала вона.

"Лише страх був. Після тих допитів, які проводили, я вже жити не хотіла. Я лежала на цих дошках і молилася не за те, щоб вийти звідти, а за те, щоб мене розстріляли. Я вже уявляла, як мене розстрілюють", – поділилася вона.

Колишня полонянка "ДНР" жахнула розповіддю про тортури

Колишня полонянка "ДНР" жахнула розповіддю про тортури

hromadske

Також Чуйкова розповіла, що відбувалося в СІЗО терористів. "У самій камері було шість осіб. Спочатку16, але це було важко сидіти всім разом: туалет постійно зайнятий, черга. В основному, сиділи наркомани і вбивці. У кожної другоїВІЛ і гепатит, у кожної п'ятоїтуберкульоз. Такий колектив, а користувалися загальними засобами особистої гігієни", – зазначила жінка.

Українка також розповіла, що чула про сексуальне насильство: "До нас у камеру потрапила жінка, теж по нашій статті, ось над нею знущалися. І струм підключали, і чоловіки гвалтували. Були погрози й іншим жінкам, але тільки погрози. Зі мною такого не було".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений український військовий Василь Жемелінський розповів про тортури ФСБ у полоні.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
вылитая алкоголичка, алкоголичка, алкоголичка, это про неё Артур Пирожков песню спел?
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и где комментарии троллей параши? вы же так любите все комментировать.... Топаз, дай команду!
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Куни Чан
Куни Чан
Гоша Злой, Уже расчехлили того который в 5 на 5 сидел, так что кота с лампой зови
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