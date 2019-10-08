Могли зґвалтувати: на відомому курорті України знайшли труп жінки зі спущеними штаньми

У понеділок, 7 жовтня, в Залізному Порту (Херсонська область) на березі моря знайшли мертву жінку із дещо стягнутими штаньми.

Труп виявили на території пансіонату "Вогні Москви", який вже не працював. Про це написало видання "Типовий Херсон".

Зовнішніх ознак насильства на тілі не було, але одяг був приспущені. Ймовірно, жертву намагалися зґвалтувати.

На курорті України знайшли труп жінки зі спущеними штаньми Типовий Херсон

У загиблій впізнали жительку Херсона, їй було приблизно п'ятдесять років. Жінка відпочивала в курортному селищі разом із чоловіком і вже хотіла повертатися додому.

Існують версії, що вона могла стати жертвою злочину або ж задрімати на морському березі і померти від переохолодження. Обставини її загибелі встановлюють поліцейські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки.

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