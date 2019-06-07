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/Розслідування

Могли знищити, але наказали не стріляти: з'явилася нова версія загибелі воїнів ЗСУ

1.6тЧитати матеріал російською

Прес-секретар InformNapalm Михайло Макарук заявив, що захисникам України на Донбасі нібито надійшов наказ з Києва не відповідати на обстріли терористів. У підсумку на фронті чотири людини загинули і ще десять отримали поранення.

Посилаючись на три різних джерела, Макарук підкреслив на своїй сторінці у Facebook, що це стало результатом влучання в бліндаж 152 калібру.

"Трошки незручної правди для фанатів новообраного президента. Переміщення цієї батареї фіксували і відстежували три дні, і було кілька реальних можливостей її знищити. І з Києва була дана категорична команда – не стріляти, це може негативно вплинути на переговори в Мінську. А тепер живіть із цим", – зазначив він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

Новини
"Росія повинна взяти під контроль!" Зеленський вляпався у скандал через Донбас

Нагадаємо, волонтер Юрій Мисягін озвучив іншу версію подій на фронті. За його словами, підрозділи ЗСУ на Донбасі продовжують вести вогонь у відповідь на обстріл терористів на передовій. Він зазначив, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових".

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заяву про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Також колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розкритикував пропозицію "не стріляти" на Донбасі.

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі.

Відзначимо, що президент Зеленський ще до виборів говорив, що з РФ доведеться вести переговори, щоб припинити стрілянину на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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hunt andres
hunt andres
Убирайтесь из Донбасса. И смерти героев прекратятся Все просто.
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Юг Руси
Юг Руси
Вот видите Зе и Кучма, какие "подлые" "российские оккупационные формирования"! А вы хотите не стрелять в ответ! ))
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