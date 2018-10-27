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Могли згоріти заживо: у ТЦ Житомира ледь не повторилася трагедія Кемерово

11.3тЧитати матеріал російською

У Житомирі в ТРЦ "Глобал UA" ледь не повторилася страшна історія з пожежею у російському Кемерово, в якому загинули десятки дітей.

Про інцидент повідомила Наталія Василюк, яка в той момент перебувала в цій будівлі в кінотеатрі "Мультиплекс", на своїй сторінці в Facebook. "Ми спокійно дивилися фільм "Чорний козак", потім потроху почали відчувати запах диму і збиралися вийти і повідомити про це працівникам кінотеатру", - написала вона.

За її словами, в цьому їх випередила дівчина з останніх сидінь. "Співробітники "Мультиплексу" навіть не захотіли повідомити про це другий зал, в якому ми сиділи. Ніякого звуку сигналізації, попереджень, тим більше евакуації", - розповіла Наталя.

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За її словами, поблизу не було нікого, крім працівників гардеробу. "Цей похід в кіно міг коштувати нам життя!" - обурилася вона.

Правда, в коментарях деякі відвідувачі відзначають, що персонал нібито зреагував оперативно.

Могли згоріти заживо: у ТЦ Житомира ледь не повторилася трагедія Кемерово
Могли згоріти заживо: у ТЦ Житомира ледь не повторилася трагедія Кемерово

Як повідомляв OBOZREVATEL, рано вранці 27 жовтня у дев'ятиповерховому гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки спалахнула пожежа.

Місце
УкраїнаЖитомир
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Dmytrenko Max
Dmytrenko Max
Чому розповсюджуєте не правдиву інформацію! Всіх попередили і вивели на вулицю і дуже оперативно! Пожежні теж швидко приїхали.
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