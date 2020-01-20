"Могли утримати": Кривонос заявив, що ЗСУ мали шанс зупинити окупацію Криму

У березні 2014 року Збройні сили України могли стримати російську збройну агресію у Криму, після якої було окуповано півострів.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас. Реалії" – проєкту "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, 31 січня 2014 року українські частини високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі.

Сергій Кривонос Скріншот відео

"Ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований. Багато з військових частин були орієнтовані за планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій, зокрема й частини ВДВ, безпосередньо 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та повітряно-десантна бригада. Вони мали увійти до Криму, займати позиції та посилювати угруповання ЗСУ в Криму", – згадує Кривонос.

За його словами, перший етап цього плану навіть почав реалізовуватися. "Через деякий час мав початися другий етап. Але він не був реалізований, бо не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", – розповів заступник секретаря РНБО.

При цьому Кривонос висловив упевненість, що українські військові, зокрема повітряно-десантні війська, "були здатні виконати своє завдання".

"Я чітко знаю, що частини ВДВ були здатні виконати своє завдання, яке стояло відповідно до того плану. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів чітко знали свої завдання й чітко їх виконували. І в принципі теоретично наше перебування у Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від тієї безкарної зухвалості війська Російської Федерації", – зробив висновок Кривонос.

Більше того, він висловив думку, що у Криму би справа не дійшла до збройного протистояння між українськими і російськими військовослужбовцями.

"Росіяни би побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і подальші її фази показали б, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені й здатні діяти рішуче, правильно і зухвало. Чи готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію у 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з'явилася чітка протидія, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні, вони в цьому були впевнені", – резюмував заступник секретаря РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Генштабу Віктор Муженко також розповідав, що Україна могла б відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією у 2014 році. Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план почав реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.

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