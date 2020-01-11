"Могли зачекати і вижити!" З'ясувалися фатальні деталі страшної ДТП із сім'єю з Сум

На Сумщині у трагічну ДТП потрапила сім'я, в результаті чого 9-річна дівчинка та її 35-річний вітчим загинули.

Йдеться про ДТП, яке трапилося 8 січня, о 19:00 на трасі Київ – Суми – Юнаківка. На дорозі зіткнулися вантажний автомобіль Skania і легковик Chevrolet.

"Удар був такої сили, що водій машини і дев'ятирічна пасажирка загинули на місці. Ще двох пасажирів із легкового авто терміново доправили в реанімацію у важкому стані", – повідомили у місцевій поліції того ж дня.

Як дізнався OBOZREVATEL із власних джерел, у Chevrolet їхала сім'я з Сум. Вони прямували в гості до рідних у Лебедин. Близькі до сім'ї місцеві жителі розповідають, що чоловік і жінка з донькою щойно повернулися з відпочинку в Єгипті. "Вирішили до батьків поїхати. Була маршрутка, але вони не захотіли чекати 40 хвилин і взяли таксі. За кермом сидів їхній знайомий, до речі", – розповідають вони.

ДТП на Сумщині Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Дівчинка загинула на місці: її буквально "викинуло" через вікно. Ховали дитину у закритій труні, оскільки, за словами очевидців, травми голови були дуже важкі.

35-річного вітчима доправили в лікарню в Суми без свідомості. Через добу він помер.

ДТП на Сумщині Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Вижила тільки жінка. Кажуть, у неї тільки легкі садна, госпіталізації вона не потребувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на перехресті вулиць Сергія Аброса і Різдвяної під колеса таксі потрапили чоловік разом із 4-річними онуками. Всі троє постраждалих із травмами різної важкості – в лікарні.

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