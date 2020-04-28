Загиблу 6-річну дівчинку Мілену Шевельову знайшли за вісім кілометрів від села Соснівка на Харківщині. Вона загубилася в день сороковин смерті її бабусі по маминій лінії.

Дівчинка померла від переохолодження. Мілена погано бачила і носила окуляри, проте їх біля дівчинки так і не знайшли. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вночі дув холодний вітер і лив дощ

Мілена зникла 26 квітня, в день, коли виповнилося 40 днів з дня смерті її бабусі. Як розповіла її мама, увечері вона з двоюрідним братом (вони однолітки - Авт.) пішла гуляти. Брат був на велосипеді. Як розповідають у самому селі, діти щось не поділили, і хлопчик на скотився з гірки і поїхав, а дівчинка залишилася.

Мілена Шевельова Facebook Oksana Kononenko

Брат повернувся додому близько 18:00 сам. Тоді бабуся (по батьковій лінії) кинулася шукати внучку.

"На ноги підняли всіх. Приїхали і Червоний хрест, і поліція, пожежники, Нацгвардія, місцеві жителі. Весь вечір і всю ніч її шукали. Прочесали всі поля у напрямку до Соснівки. В ту ніч дув пронизливий холодний вітер і лив дощ. Земля липла до ніг, але люди працювали до самого ранку", – розповіли в сільраді села Світличне, якому і підпорядковується Соснівка.

Мілена Шевельова Facebook Oksana Kononenko

У пошуках брав участь і батько дівчинки. Люди кажуть, що чоловік буквально розривався від горя, і дуже сподівався знайти дочку живою.

Собаки привели до ставка

Вночі собаки привели людей до місцевого ставка. "Усі тоді подумали, що дівчинка потонула. Вранці вже були водолази, вони оглянули все дно ставка, але нічого не знайшли. Тоді у нас знову з'явилася надія, що дівчинка все-таки жива", – кажуть у сільраді.

пошуки дівчинки Instagram "Харківські будні"

Знайшли дитину випадково, на узбіччі дороги. Люди припускають, що дівчинка заблукала і могла йти на яскраве світло Гоптівка, митного пункту. Але сил у дівчинки не вистачило. До того ж ніхто не знайшов біля неї очок, а сама Мілена погано бачила.

"Сосновка це дачне село. Її бабуся і дідусь часто сюди приїжджають з Харкова. У минулому році Мілена з ними тут майже весь час жила, ми думали, що вона знає околиці. У цьому році її бабуся з дідусем теж тут всю зиму були", – кажуть у сільраді.