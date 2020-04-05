На полігоні "Десна" на Чернігівщині проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, виготовленого для Збройних сил України.
Про це 5 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони. Вказується, що випробування проводять фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
У модернізованого Т-72 перевіряють основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.
На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72
mil.gov.ua
На танку для використання високоточної зброї встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами, а також нічний приціл із можливістю ведення вогню керованою ракетою.
Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини при веденні бойових дій.
З огляду на збільшення маси, встановлений більш потужний двигун, здійснена заміна елементів ходової частини і додана система відеопаркування для спрощення маневрування.
На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72
mil.gov.ua
Також у танка вдосконалений комплекс динамічного захисту й оновлена система протипожежного обладнання.
"Випробування тривають, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразка", – сказано в повідомленні.
На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72
mil.gov.ua
На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72
mil.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні провели льотні випробування багатоцільового літака МіГ-29МУ2 з керованою ракетою Х-29Т.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".