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5 квітня • оновлено в 20:44
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Для ЗСУ підготували сучасні потужні танки. Фото

4.1т
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На полігоні "Десна" на Чернігівщині проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, ​​виготовленого для Збройних сил України.

Про це 5 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони. Вказується, що випробування проводять фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

У модернізованого Т-72 перевіряють основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

mil.gov.ua

На танку для використання високоточної зброї встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами, а також нічний приціл із можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини при веденні бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлений більш потужний двигун, здійснена заміна елементів ходової частини і додана система відеопаркування для спрощення маневрування.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

mil.gov.ua

Також у танка вдосконалений комплекс динамічного захисту й оновлена ​​система протипожежного обладнання.

"Випробування тривають, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразка", – сказано в повідомленні.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

mil.gov.ua

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні провели льотні випробування багатоцільового літака МіГ-29МУ2 з керованою ракетою Х-29Т.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Озброєння
Місце
Україна Чернігів
Теги
Навчальний центр Десна воєнна техніка Міністерство оборони України фотографии Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Современные, мощные, советские танки! Сукс!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"... добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования." С Алика заказывали? Вместе с домовыми глазками?
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4
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
В Украине нет возможности выпускать новые танки ) Можно тильки освежать старые )) СлаваВукраине !
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Pollak John, Ты не понял неуч )) Америка выпускает модернизированные танки ) Украина модернизирует старьё !
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Pollak John
Pollak John
Гутко Володимир, то же самое делают и в Америке .Подучи матчасть . неуч .
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