На полігоні "Десна" на Чернігівщині проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, ​​виготовленого для Збройних сил України.

Про це 5 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони. Вказується, що випробування проводять фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

У модернізованого Т-72 перевіряють основні тактико-технічні характеристики в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72 mil.gov.ua

На танку для використання високоточної зброї встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами, а також нічний приціл із можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини при веденні бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлений більш потужний двигун, здійснена заміна елементів ходової частини і додана система відеопаркування для спрощення маневрування.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72 mil.gov.ua

Також у танка вдосконалений комплекс динамічного захисту й оновлена ​​система протипожежного обладнання.

"Випробування тривають, планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння дослідного зразка", – сказано в повідомленні.

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72 mil.gov.ua

На Чернігівщині проходить випробування модернізований Т-72 mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні провели льотні випробування багатоцільового літака МіГ-29МУ2 з керованою ракетою Х-29Т.

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