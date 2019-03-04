"Мочила укропів!" Продюсер "Ополченочки" огризнувся на "зраду" терористки "Л/ДНР"

Продюсер фільму "Ополченочка" Роман Разум, прототипом головної героїні якого називають колишню терористку "Л/ДНР" Світлану Дрюк, різко відреагував на її перехід на сторону України.

Своєю думкою про вчинок командира танкового екіпажу він поділився в коментарі Telegram-каналу Post Enot.

"Фільму ця ситуація ніяк не шкодить. Він вийде в запланований термін. Думаю, якби не він, то навряд чи ця тема стала б настільки цікавою", – запевнив Разум.

Світлана Дрюк Факты

Більше того, продюсер стверджує, що Дрюк останні півроку не була на службі, тому нібито не могла володіти жодною секретною інформацією, але ситуація стала сигналом для безпеки терористів "Л/ДНР".

Танкістку, яка перейшла на бік України, Разум назвав зрадницею. "Зрада – це завжди найвищий ступінь підлості. Що б її не мотивувало, вона отримає покарання. Дрюк мочила укропів – вони їй цього не пробачать. І ми зраду теж не пробачимо", – висловився він.

Роман Разум osetia.kvaisa.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній ватажок "ДНР" Ігор Безлер обурився переходом танкістки "республіки" Світлани Дрюк на сторону України.

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закликав "повісити танкістку за зраду".

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