Хоче брати участь у суді в Гаазі: спливли нові дані про підозрюваних у справі МН17

Мінімум один із підозрюваних у справі МН17 заявив про бажання приєднатися до судового процесу в Гаазі і бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.
Це підтвердив окружний суд Гааги, передає "Укрінформ". Про кого саме йдеться, не повідомляється.
"Нещодавно суд отримав повідомлення про те, що як мінімум один із підозрюваних виявив бажання бути представленими в суді нідерландським захистом", – йдеться в повідомленні пресслужби суду.
Також не називається назва юридичної фірми, яка буде представляти інтереси підозрюваного.
Як зазначили в суді, це звичайна практика, коли до початку публічних слухань не розголошують, хто буде брати участь у процесі, які подаються матеріали і клопотання.
Додамо: суд у справі аварії Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.
Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
Водночас російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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