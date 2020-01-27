Хоче брати участь у суді в Гаазі: спливли нові дані про підозрюваних у справі МН17

Мінімум один із підозрюваних у справі МН17 заявив про бажання приєднатися до судового процесу в Гаазі і бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Це підтвердив окружний суд Гааги, передає "Укрінформ". Про кого саме йдеться, не повідомляється.

"Нещодавно суд отримав повідомлення про те, що як мінімум один із підозрюваних виявив бажання бути представленими в суді нідерландським захистом", – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Також не називається назва юридичної фірми, яка буде представляти інтереси підозрюваного.

Як зазначили в суді, це звичайна практика, коли до початку публічних слухань не розголошують, хто буде брати участь у процесі, які подаються матеріали і клопотання.

Додамо: суд у справі аварії Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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