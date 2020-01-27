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27 січня • оновлено в 21:16
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/ Розслідування

Хоче брати участь у суді в Гаазі: спливли нові дані про підозрюваних у справі МН17

3.1т
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Мінімум один із підозрюваних у справі МН17 заявив про бажання приєднатися до судового процесу в Гаазі і бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Це підтвердив окружний суд Гааги, передає "Укрінформ". Про кого саме йдеться, не повідомляється.

"Нещодавно суд отримав повідомлення про те, що як мінімум один із підозрюваних виявив бажання бути представленими в суді нідерландським захистом", – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

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Також не називається назва юридичної фірми, яка буде представляти інтереси підозрюваного.

Як зазначили в суді, це звичайна практика, коли до початку публічних слухань не розголошують, хто буде брати участь у процесі, які подаються матеріали і клопотання.

Додамо: суд у справі аварії Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі

Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди Гаага
Теги
розбився літак Боїнг МН17 Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
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Петров Игорь
Петров Игорь
...наверное,будут рассматривать первую версию немытых:" Украинские ПВО пытались сбить самолет Путина, но попали в МН17 ("Первый канал").
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0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ой чую скулить будут болотные жители))) вывсёврети гдевашидоказательства этафсёрусафобия ихтамнет букненаш буксшахты минепризнаемришениесуда
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2
0
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
шароварники грязные, готовьте диспетчершу из Днепропетровска, а-то кирдык вам в суде! Да, и Волошина воскресите!
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4
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бляхер Гиперлуп Омельянович, ебанашка,может тебе ещё и карлоса- диспетчера?
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