Катастрофа рейсу МН17: де живуть підозрювані і яка їх роль у трагедії

9 березня в Нідерландах починається судовий процес у справі збитого над Донецькою областю малазійського Boeing-77, відомого як рейс MH17. Родичів загиблих зараз активно готують до судових засідань, а сам процес може затягнутися на роки.

Що відомо про підозрюваних і яка їх роль у трагічних подіях 17 липня 2014 року, що забрали життя 298 осіб – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

9 березня о 10.00 у Нідерландах почнуть слухати одну з найгучніших справ – про катастрофу Боїнга MH17, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур.

17 липня 2014 літак збила ракета, випущена терористами з ЗРК "Бук" у Донецькій області. Частини літака і тіла людей тоді впали на населені пункти Грабово, Розсипне і Петропавловське поблизу міста Торез Донецької області на підконтрольній терористам території.

У Нідерландах уже назвали процес одним із наймасштабніших для країни через кількість жертв – у той день загинуло 298 осіб.

Офіційно прокуратура висунула звинувачення проти 4 осіб, троє з яких громадяни РФ, один – громадянин України.

Справу слухатимуть у Схіпхолі – судовому комплексі Нідерландів. А сам процес може зайняти роки. Уже відомо, що приміщення зарезервовані до початку 2021 року.

Імена підозрюваних, які постануть перед судом, відомі. Це москвич Ігор Гіркін, житель Ростовської області, Сергій Дубинський і Олег Пулатов із російського міста Ульяновськ. Громадянин України Леонід Харченко – четвертий підозрюваний.

Через тиждень почнеться суд над четвіркою підозрюваних у справі МН17

Їх звинувачують в умисних і ненавмисних убивствах. За словами звинувачення, ці люди брали безпосередню участь у виборі місця для запуску ракети (постріл був зроблений з смт Первомайський Донецької області – це в 4 км від міста Сніжне), допомагали російським військовим з інформацією, контролювали транспорт і брали участь у замітанні слідів "Бука" та його екіпажу. Тому, вважає правосуддя, вони теж повинні понести відповідальність за загибель пасажирів Boeing. Тих, хто привіз ракету і зробив постріл, зараз не судять.

Гіркін керував терористами

На суд викликали всіх підозрюваних – ще в жовтні їм відправили повістки за місцем проживання. Роль Ігоря Гіркіна в загибелі пасажирів MH17, який із квітня 2014 на Донбасі називав себе міністром оборони "Новоросії" Ігорем Стрєлковим, є однією з ключових. Родичі загиблих вважають, що саме він віддав наказ збити літак.

Ігор Гіркін

Влітку 2014 СБУ постійно публікувала записи переговорів Гіркіна. З них випливає, що росіянин діяв за наказами кураторів – керівництва РФ. І спілкування у них відбувалося по спецзв'язку. Тобто, в будь-якому випадку він був у курсі всього, що відбувалося на той момент у Донецькій області.

А відразу ж після катастрофи літака Гіркін узяв провину на себе – в соцмережах з'явилося повідомлення від нього, що бойовики збили недалеко від Сніжного військово-транспортний літак ЗСУ.

"У районі Тореза щойно збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж – не літати в "нашому небі". А ось і відео підтвердження чергового "пташкопаду". Пташка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали", – написав Гіркін через 20 хвилин після падіння літака.

У 2014-му Гіркін взяв на себе провину за збитий літак

Москвич Гіркін – історик за освітою і колишній співробітник ФСБ. Він брав участь у війні в Придністров'ї, потім у Чечні. У лютому 2014 був у Києві на Майдані, а через тиждень після Революції Гідності уже брав активну участь в анексії Криму.

"Оскільки Аксьонов влаштовує керівництво Росії, то його колишнє членство в ОПГ жодного значення не має. Питання вирішено і, мабуть, уже безповоротно. Чи буде Крим формально в складі Росії чи стане чимось типу Придністров'я – питання не настільки істотне. Роздача російських паспортів усім корінним жителям почнеться через тиждень-другий. Зараз тут від депутатів Думи буквально не проштовхнутися, приїжджають пачками. Всі поспішають "засвітитися". Значить, "сам" усе вже вирішив", – написав із Сімферополя Гіркін 28 лютого.

Зараз він живе в Москві і напередодні суду роздає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Мовляв, до літака не мав жодного відношення, а на суд не поїде. З України Гіркін привіз нову дружину Мирославу Регінську, яка тепер через суди виганяє колишню дружину Віру, яку Стрєлков привіз із Чечні.

В інтерв'ю журналістам ексдружина розповіла, що у неї з Гіркіним є спільний син. А всі його діти, зокрема і від першого шлюбу, з віком отримують інвалідність – у них діагностують психічні захворювання.

Дубинський відповідав за перевезення "Бука"

Сергій Дубинський на прізвисько Хмурий, згідно з даними розслідування, грав дуже важливу роль – відповідав за транспортування "Бука" Україною та його евакуацію. Він родом із Донецької області. За радянських часів служив в Афганістані, в 90-х – у Чечні. Саме там він і познайомився з Гіркіним. До початку війни Дубинський служив у в/ч 51019 Ростовської області, де був зареєстрований у військовому містечку Степове. І пішов зі служби у званні підполковника. А в травні 2014 приїхав в Україну, де "сплив" на посаді заступника Гіркіна.

Сергій Дубинський на прізвисько Хмурий - у центрі donetsksite.wordpress.com

Судячи з усього, Дубинському вдалося непогано заробити на війні. У 2015-му він влаштувався в Ростовській області на хуторі Великий Лог, побудував собі особняк – журналістам вдалося зняти розкішні володіння терориста.

Дочка Дубинського на тлі його будинку в Ростовській області

Дочка Оксана Дубинська

У Дубинського двоє дітей. Дочка Оксана, яка судячи з фото в соцмережах, часто буває в батьківській хаті. А молодший син Сергій у минулому році перебрався до Москви і зайнявся будівельним бізнесом. Зараз він є гендиректором фірми "Технології реставрації", у сфері діяльності якої будівництво житлових і нежитлових споруд.

Син Дубинського зайнявся в Москві будівельним бізнесом

Пулатов забрав "чорний ящик"

Уже відомо, що 53-річного Олега Пулатова на прізвисько Халіф (він був правою рукою Дубинського) захищатимуть адвокати у кримінальних справах із Нідерландів. До них звернулася адвокатка Пулатова з Москви – вона не має права захищати свого клієнта в іншій країні.

"Ми прекрасно розуміємо, що це дуже чутливе питання, яке викликає багато емоцій. Тому повага до загиблих є нашим пріоритетом. Однак кожен підозрюваний має право на юридичну допомогу від незалежних і об'єктивних адвокатів", – заявили захисники росіянина.

Олег Пулатов найняв голландських адвокатів

Про терориста відомо, що він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. До 2014-го жив в Ульяновську, де до 2008 року служив у повітряно-десантних військах. Після був виключений зі списків особового складу частини і був знятий з усіх видів забезпечення в зв'язку зі звільненням із військової служби в запас. Пулатов навіть намагався судитися з частиною, але безрезультатно.

А в квітні 2014-го він опинився на Донбасі, де брав активну участь у бойових діях на боці терористів і називав себе полковником. Спочатку "служив" під керівництвом Абвера в Слов'янську (терорист із банди Стрєлкова Сергій Здрилюк із Вінницької області, зараз переховується в Криму). Потім – під "командуванням" Хмурого. Місцевим Пулатов розповідав, що він родом із Донецької області.

Про те, що був на місці падіння літака через 20 хвилин, Пулатов сам писав на форумах. На одному з них, під назвою Халіф, він ділився подробицями. "Мною була виявлена "чорна скринька" помаранчевого кольору і вивезена з місця трагедії для забезпечення схоронності та передачі в компетентні органи", – розповідав він читачам у 2017-му.

У 2018-му у терориста були "проблеми з законом", і в Донецьку на нього відкрито нібито відразу п'ять кримінальних справ. Він провів "на підвалі" 80 днів, а коли вийшов, обізвав "ДНР" "молодою і банановою республікою". Зараз Пулатов вказав у соцмережах, що живе в Москві.

Харченко охороняв "Бук"

Громадянина України 48-річного Леоніда Харченка на прізвисько Крот називають причетним до охорони установки "Бук", яка була організована неподалік від Сніжного. Про Харченка відомо, що він родом із Костянтинівки Донецької області. В молодості був судимий за зґвалтування. До війни торгував рибою, а в квітня 2014 створив банду, яка захоплювала урядові будівлі в місті. Зокрема, відділення міліції. У 2015 році терорист роздавав інтерв'ю пропагандистським телеканалам, де називав себе "начальником 2-го відділу ГРУ республіканської гвардії".

Леонід Харченко перебуває в розшуку п'ять років

У лютому 2015 "група Харченка" брала активну участь у боях у районі Дебальцевого – вони атакували наших військових біля села Логвинове. У групах бойовиків писали, що ОПГ "Крота" Харченка від самого початку війни на Донбасі займалася пограбуваннями, зокрема банків, викраденням дорогих іномарок із салонів і викраденнями бізнесменів. А награбованим бандит ділився з Дубинським, який у 2015-му втік у Ростовську область.

Харченко з сім'єю живе в Донецьку

Зараз "Крот" із сім'єю живе в Донецьку, дочка пише в соцмережах знайомим, що дуже сумує за рідним містом. І чекає не дочекається, коли зможе повернутися.

З'явилися нові свідки

Відомо, що на суді буде 13 свідків, які отримали захист. Їх імена тримають у таємниці, у зв'язку з тим, що їх безпека поставлена під загрозу. Деяких допитали ще в 2016 і 2018 роках. Свідчення інших заслухають під час засідання. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке вже заявив, що у них є принаймні один свідок, який бачив запуск ракети "Бук".

"Я б сказав, що у нас є принаймні один очевидець. Скільки їх всього – цього я не говорив", – уточнив він в ефірі одного з телеканалів.

Слідство встановило, що в той момент у смт Первомайському, звідки випустили ракету, перебувало близько 1 тис. терористів з угруповань "Восток", "Оплот", "Кальміус" і "окремого розвідувально-диверсійного батальйону ДНР". Через суди слідчі попросили доступ до мобільних операторів, що дозволило встановити тих, хто тоді перебував неподалік від місця старту ракети.

На місці падіння літака

Зараз у справі можуть з'явитися і нові свідки – наприклад, у січні 2020 житель Єнакієвого Юрій Г. вирішив скористатися програмою СБУ "На тебе чекають удома". Він зізнався, що охороняв у Грабовому місце, куди впали уламки збитого літака. Також терорист стояв на блокпосту неподалік, і він збирав та передавав усю інформацію про переміщення озброєння.

"Моїм завданням був збір речей і цінностей пасажирів. За одну знайдену одиницю мені платили 1,5 тис. рублів", – розповів чоловік. Зараз він перебуває під вартою в СІЗО. Слідчі і прокурор вважають, що ця інформація має значний резонанс, тому відпускати такого цінного фігуранта не можна.

Залишився один прокурор

18 лютого стало відомо, що шість українських прокурорів, які розслідували справу MH17, були звільнені від своїх обов'язків. Тепер учасники процесу переживають, що "боротьба з корупцією в Україні", яка почалася буквально за кілька тижнів до кримінального процесу, може вплинути на відновлення справедливості. Але в Міністерстві юстиції Нідерландів кажуть, що один із прокурорів і зараз є членом Спільної слідчої групи (JIT). Правда, вже як цивільна особа.

"І це є достатнім підтвердженням для прокуратури Нідерландів, що під час розслідування буде спадкоємність і історична обізнаність. А кадрова зміна нічого не змінює", – пишуть місцеві ЗМІ.

Родичів готують до суду

У Нідерландах зараз активно готуються до судового засідання – сторона звинувачення працює з родичами загиблих, розповідають їх права, готують до того, що вони зможуть виступати в суді, і допомагають емоційно підготуватися до процесу. Також на засіданні зможуть виступити близькі загиблих, які живуть у Великобританії, Австралії та Малайзії.

Засідання будуть транслювати в прямому ефірі courtmh17.com

Для багатьох сімей – судовий процес, який вони чекали роками, це можливість відновити справедливість. Місцеві ЗМІ пишуть, що близьким донині, через майже шість років, щоночі сняться жахіття. Наприклад, Піт Плоег втратив у той день рідного брата, невістку і двоюрідного брата. Тіло рідного брата так і не вдалося ідентифікувати.

"Мої батьки недавно померли. Вони не змогли попрощатися зі своїм сином. Справедливість важлива. Важливо, щоб незалежний суд ухвалив рішення про винуватість чи невинуватість, щоб світ знав, хто несе відповідальність за знищення MH17", – розповів виданню "JenV Magazine" родич.

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